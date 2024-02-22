Диетолог Садыков объяснил, почему не стоит покупать ярко-красную клубнику, продающуюся вне сезона

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Диетолог Садыков рассказал, чем опасна ярко-красная тепличная клубника

1:04
Здоровье

Клубника — полезная ягода, в которой содержится огромное количество витаминов и минералов. К тому же она очень вкусная. Казалось бы, нет ничего лучше, чем лакомиться этой аппетитной сладкой ягодой каждый день, однако, как объяснил гастроэнтеролог и диетолог Рустем Садыков, лучше оставить это удовольствие до лета.

Диетолог Садыков рассказал, чем опасна ярко-красная тепличная клубника
Фото: 500px.com by Hakeem Ibnfaisal is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Сейчас клубника появляется на прилавках даже зимой. Её специально выращивают в теплицах и, чтобы она скорее созревала и выглядела привлекательно, "подкармливают" вредными добавками.

Врач-гепатолог Сергей Вялов добавил, что грунт, в котором растёт клубника в теплицах, почти не содержит полезных микроэлементов, что приводит к повышенному содержанию азота в ягодах и чревато вздутием живота и диареей для того, кто будет их есть.

Самую большую пользу для организма приносит клубника, созревшая летом на открытом воздухе под лучами солнца. Всего один месяц употребления таких ягод благотворнее скажется на здоровье, чем круглогодичное питание "неживыми" ягодами.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
Специалист Воронова Наталья
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др.
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Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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