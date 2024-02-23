Забудьте о кофе: это несколько альтернативных напитков для здорового бодрствования

Заменой обычного кофе для тех, кто стремится сократить его потребление или отказаться от него, могут послужить зеленый чай, травяные настои, какао и декофеинизированные варианты кофе и чая. Об этом сообщил врач-гастроэнтеролог клиники академика Ройтберга Евгений Белоусов.
По мнению специалиста, перечисленные альтернативы помогут поддерживать бодрость и улучшать настроение без использования кофеина.
"Для большинства людей, если нет явных медицинских противопоказаний, употребление кофеина безопасно для здоровья. Однако у некоторых людей употребление кофе может вызывать бессонницу, особенно если его пить ближе к вечеру. Кофеин стимулирует центральную нервную систему, что может затруднить засыпание", — отметил Белоусов.
Он также добавил, что употребление больших доз кофеина может вызывать нервозность, учащенное сердцебиение, дрожь и расстройства желудка.
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