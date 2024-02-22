34-летняя екатеринбурженка рассказала, какие испытания она прошла за два года, пока боролась с самым опасным раком груди

34-летняя екатеринбурженка рассказала, как два года боролась с самым опасным раком груди

2:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

34-летняя жительница Екатеринбурга Екатерина Зубарева имела генетическую предрасположенность к раку груди: её мама скончалась от этой болезни в 26 лет, когда опухоль перешла на яичники. В 32 года во время кормления ребёнка Екатерина нащупала на своей груди твёрдый шарик и поняла, что это то, чего она больше всего боялась. Она и раньше, уже с 2013 года, проходила специальный анализ, о котором узнала, прочитав об Анджелине Джоли. Этот анализ помогает выявить рак груди на начальной стадии.

Фото: flickr.com by Austin Samaritans is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

После того как Екатерина поняла, что заболела, она пошла к врачу, у которого уже был результат её последнего на тот момент анализа.

"Оказалось, что результат уже неделю лежит у врача на столе. Когда медсестра нашла мой анализ, она изменилась в лице. Я сразу всё поняла. Она долго успокаивала меня в коридоре", — поделилась Екатерина в беседе с E1.ru.

Через три месяца она узнала, что в её случае рак самый опасный. Его было практически невозможно вылечить. Чувствуя себя обречённой, Екатерина продолжала борьбу. Она прошла более десяти курсов химиотерапии. Её переживания усилились тем, что она лишилась волос, бровей, ресниц и грудных желёз. Врачи установили Екатерине в грудь импланты. Также она прошла курс лучевой терапии и смогла вылечится, но продолжает жить в страхе. Она постоянно помнит о том, что болезнь может возобновиться.

"У меня всё ещё идёт психологическая работа над собой, потому что есть очень сильный страх перед каждым обследованием. Накануне за несколько дней я очень плохо сплю. Я очень боюсь рецидива, как и все, кто прошёл через онкологию. Я учусь с этим жить, бороться", — призналась Екатерина.

Несмотря на волнения из-за здоровья, екатеринбурженка радуется жизни. У неё две дочери, а также близкие и друзья, которые всегда её поддерживают и не дают падать духом.