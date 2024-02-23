Опасность подкралась незаметно: какой вред несет тепличная клубника?

Ягоды не только радуют вкусом, но и являются важным даром для здоровья. Они богаты витаминами, такими как C, A, K и группа B, а также насыщены антиоксидантами и минералами, такими как марганец, кальций, железо, цинк, фосфор и магний.
Интеграция ягод в ежедневное питание способствует улучшению состояния кожи, поддержанию здорового веса, а также защищает от развития раковых опухолей и хронических заболеваний, предотвращая негативное воздействие свободных радикалов на клетки организма. Например, всего 100 грамм клубники покрывают 100% суточной потребности в витамине C, а 100 грамм ежевики покрывают 32% суточной потребности в марганце, 35% в витамине C и 25% в витамине K.
Тем не менее, следует быть внимательным к ягодам, доступным на рынках в конце зимы и начале весны. Несмотря на привлекательность, многие предпочитают покупать первые сезонные ягоды в супермаркетах, не замечая потенциальных рисков.
Медики предупреждают о возможных опасностях употребления несезонных ягод. Врач-гастроэнтеролог и диетолог Рустем Садыков объясняет, что многие фрукты и ягоды, доступные в начале весны, могли испытывать нехватку важных питательных веществ зимой, что требует дополнительных усилий для их нормального роста, включая подкормки и досветку. Однако, наиболее опасным является использование в таких ягодах химических веществ, применяемых для ускорения созревания и улучшения внешнего вида.
По мнению Садыкова, если на полках в феврале-марте появляется ярко-красная клубника, это может представлять потенциальную угрозу для здоровья, способствуя отравлению. Это мнение поддерживает врач-гепатолог Сергей Вялов, который отмечает, что выращивание несезонных ягод в теплицах может привести к недостаточному содержанию полезных веществ из-за бедности грунта в микроэлементах.
Такие несезонные ягоды могут содержать больше азота, что может способствовать избыточному размножению бактерий в кишечнике и вызвать неприятные симптомы, такие как вздутие, метеоризм и диарея, предупреждает Сергей Вялов.
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