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Опасность подкралась незаметно: какой вред несет тепличная клубника?

Врачи рассказали, какую опасность несет ярко-красная тепличная клубника

2:14
Здоровье

Ягоды не только радуют вкусом, но и являются важным даром для здоровья. Они богаты витаминами, такими как C, A, K и группа B, а также насыщены антиоксидантами и минералами, такими как марганец, кальций, железо, цинк, фосфор и магний.

Врачи рассказали, какую опасность несет ярко-красная тепличная клубника
Фото: openverse.org by Dudkaa ss is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en

Интеграция ягод в ежедневное питание способствует улучшению состояния кожи, поддержанию здорового веса, а также защищает от развития раковых опухолей и хронических заболеваний, предотвращая негативное воздействие свободных радикалов на клетки организма. Например, всего 100 грамм клубники покрывают 100% суточной потребности в витамине C, а 100 грамм ежевики покрывают 32% суточной потребности в марганце, 35% в витамине C и 25% в витамине K.

Тем не менее, следует быть внимательным к ягодам, доступным на рынках в конце зимы и начале весны. Несмотря на привлекательность, многие предпочитают покупать первые сезонные ягоды в супермаркетах, не замечая потенциальных рисков.

Медики предупреждают о возможных опасностях употребления несезонных ягод. Врач-гастроэнтеролог и диетолог Рустем Садыков объясняет, что многие фрукты и ягоды, доступные в начале весны, могли испытывать нехватку важных питательных веществ зимой, что требует дополнительных усилий для их нормального роста, включая подкормки и досветку. Однако, наиболее опасным является использование в таких ягодах химических веществ, применяемых для ускорения созревания и улучшения внешнего вида.

По мнению Садыкова, если на полках в феврале-марте появляется ярко-красная клубника, это может представлять потенциальную угрозу для здоровья, способствуя отравлению. Это мнение поддерживает врач-гепатолог Сергей Вялов, который отмечает, что выращивание несезонных ягод в теплицах может привести к недостаточному содержанию полезных веществ из-за бедности грунта в микроэлементах.

Такие несезонные ягоды могут содержать больше азота, что может способствовать избыточному размножению бактерий в кишечнике и вызвать неприятные симптомы, такие как вздутие, метеоризм и диарея, предупреждает Сергей Вялов.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др.
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