Клетчатка и похудение: как избежать проблем с желудком?

Врач Шарапова рассказала о пользе и вреде свежих салатов

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В конце февраля и начале марта многие задумываются о том, чтобы сбросить лишние килограммы. Для достижения этой цели многие люди включают в свой рацион больше салатов и клетчатки.

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Врачи утверждают, что это полезно, однако внезапное увеличение потребления клетчатки может принести вред организму. Главный врач Клинической больницы им. В. В. Виноградова заслуженный врач России профессор Ольга Шарапова поделилась своим мнением об этом.

"Клетчатка помогает улучшить работу кишечника и предотвратить запоры. Она должна поступать в организм ежедневно в виде фруктов, овощей, зелени, бобовых и цельнозерновых продуктов. Помимо этого, пищевые продукты с высоким содержанием клетчатки помогают снизить риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, так как они регулируют уровень глюкозы и "вредного" холестерина в крови", — отмечает эксперт.

Чтобы получать достаточное количество клетчатки, следует включать в рацион по меньшей мере 400 граммов овощей и фруктов каждый день. Сюда могут входить огурцы, помидоры, капуста, листовой салат, яблоки, чернослив и другие продукты с высоким содержанием пищевых волокон.

Однако, согласно Ольге Шараповой, увеличивать потребление клетчатки следует постепенно, в течение нескольких недель, чтобы организм мог приспособиться к изменениям. Внезапное переход на диету с высоким содержанием клетчатки может привести к избыточному газообразованию, вздутию живота и спазмам.