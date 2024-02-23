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Морковь: источник витаминов или потенциальная угроза?

Аллерголог Мальцева назвала негативные последствия переедания моркови

1:55
Здоровье

Морковь обладает обширным арсеналом витаминов и признана за свои полезные свойства. Однако эксперт предостерегает от чрезмерного потребления этого корнеплода, указывая на его потенциальные опасности для здоровья. Врач-аллерголог и иммунолог клиники "Рассвет" Наталья Мальцева поделилась своими рекомендациями.

Аллерголог Мальцева назвала негативные последствия переедания моркови
Фото: openverse.org by Scott 97006 is licensed under CC BY 2.0.

Морковь богата различными витаминами, такими как A, C, E, РР, В9, а также содержит разнообразные микроэлементы, включая калий, кальций, фосфор, магний и фтор, а также пищевые волокна. По словам Мальцевой, благодаря этому составу морковь способствует укреплению десен, улучшению состояния кожи, предотвращению проблем со зрением, сердечно-сосудистым заболеваниям и даже онкологическим заболеваниям.

Однако, несмотря на доказанную пользу, употребление моркови в избытке может вызвать нежелательные последствия. Врач предупреждает о возможности каротинемии — окрашивания кожи в желто-оранжевый цвет из-за накопления каротиноидов, а также обращает внимание на возможные неврологические симптомы, такие как головокружение, слабость и сонливость, вызванные содержанием мирастицина, психоактивного агента, содержащегося в семенах моркови.

Эксперт также отмечает, что чрезмерное употребление моркови не рекомендуется для пациентов с язвенной болезнью желудка, болезнью двенадцатиперстной кишки или наличием камней в почках. Кроме того, аллергия на морковь не редкость, особенно у людей с поллинозом, и может проявляться симптомами перекрестной пищевой аллергии, такими как зуд в горле, ротовая десна и кожные высыпания.

Из-за того, что термическая обработка не полностью устраняет аллергенные свойства моркови, пациентам с аллергией на нее рекомендуется воздерживаться от ее употребления и обратиться к аллергологу для проведения курса аллерген-специфической иммунотерапии.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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