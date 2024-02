Опасность тромбоза во время беременности и с варикозом: симптомы и профилактика

Врач общей практики Владимир Иванов предупреждает, что наличие варикозного расширения вен во время беременности увеличивает вероятность образования тромбов в организме.

Фото: commons.wikimedia. org by Sockiplast67 is licensed under public domain