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Опасность тромбоза во время беременности и с варикозом: симптомы и профилактика

Врач Иванов заявил, что варикоз повышает риск образования тромбов

Здоровье

Врач общей практики Владимир Иванов предупреждает, что наличие варикозного расширения вен во время беременности увеличивает вероятность образования тромбов в организме.

Врач Иванов заявил, что варикоз повышает риск образования тромбов
Фото: commons.wikimedia. org by Sockiplast67 is licensed under public domain

Тромбы, или сгустки венозной крови, могут вызывать сужение сосудов и нарушение нормального кровообращения. Это особенно актуально для женщин в период беременности, а также для людей, страдающих варикозом.

Тромбы, прикрепленные к стенке сосуда, могут оторваться в любой момент и блокировать кровоток, что может привести к серьезным осложнениям, таким как инфаркт или инсульт.

По словам доктора, среди первых признаков отрыва тромба следует отметить бледность кожи, повышенное потоотделение, острую боль за грудиной, в затылке и грудной клетке, внезапное одышку и потерю сознания. В случае возникновения этих симптомов необходима немедленная госпитализация, поскольку тромбоз развивается очень быстро, и каждая минута играет роль. Появление посинения кожи и отеков также является серьезным признаком, требующим вызова скорой помощи.

Кроме того, при тромбозе глубоких вен верхних конечностей могут наблюдаться боли в шее и плече, которые распространяются до предплечья, а также ослабление руки и появление голубоватого оттенка кожи. Это состояние может возникать вследствие повышенной свертываемости крови, обезвоживания, диабета или высокого уровня холестерина.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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