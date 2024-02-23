Опасность тромбоза во время беременности и с варикозом: симптомы и профилактика

Врач Иванов заявил, что варикоз повышает риск образования тромбов

Врач общей практики Владимир Иванов предупреждает, что наличие варикозного расширения вен во время беременности увеличивает вероятность образования тромбов в организме.

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Тромбы, или сгустки венозной крови, могут вызывать сужение сосудов и нарушение нормального кровообращения. Это особенно актуально для женщин в период беременности, а также для людей, страдающих варикозом.

Тромбы, прикрепленные к стенке сосуда, могут оторваться в любой момент и блокировать кровоток, что может привести к серьезным осложнениям, таким как инфаркт или инсульт.

По словам доктора, среди первых признаков отрыва тромба следует отметить бледность кожи, повышенное потоотделение, острую боль за грудиной, в затылке и грудной клетке, внезапное одышку и потерю сознания. В случае возникновения этих симптомов необходима немедленная госпитализация, поскольку тромбоз развивается очень быстро, и каждая минута играет роль. Появление посинения кожи и отеков также является серьезным признаком, требующим вызова скорой помощи.

Кроме того, при тромбозе глубоких вен верхних конечностей могут наблюдаться боли в шее и плече, которые распространяются до предплечья, а также ослабление руки и появление голубоватого оттенка кожи. Это состояние может возникать вследствие повышенной свертываемости крови, обезвоживания, диабета или высокого уровня холестерина.