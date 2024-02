Профилактический медосмотр: ключевые шаги и рекомендации для здоровья

В пресс-службе Минздрава Башкирии сообщили о процессе диспансеризации, то есть профилактических медицинских осмотрах.

Фото: patientinfo.nimh.nih.gov by National Institute of Mental Health is licensed under U.S. federal government