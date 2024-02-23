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Профилактический медосмотр: ключевые шаги и рекомендации для здоровья

Россиянам рассказали, как правильно пройти диспансеризацию

Здоровье

В пресс-службе Минздрава Башкирии сообщили о процессе диспансеризации, то есть профилактических медицинских осмотрах.

Россиянам рассказали, как правильно пройти диспансеризацию
Фото: patientinfo.nimh.nih.gov by National Institute of Mental Health is licensed under U.S. federal government

Перед началом диспансеризации или профилактического медосмотра необходимо подписать информированное согласие на медицинское вмешательство в поликлинике.

Затем следует заполнить анкету. Её результаты помогут врачу оценить наличие или отсутствие факторов риска хронических заболеваний, генетических особенностей и других показателей. На основании этих данных будет составлен индивидуальный план обследования. Большинство исследований не требует специальной подготовки, однако для некоторых необходимо приготовиться для достижения точных результатов.

Для каждого пациента составляется индивидуальный план обследования, учитывая пол, возраст и результаты анкетирования. Список исследований определяется специалистом.

По окончании обследования врач-терапевт изучит заполненную анкету и результаты тестов, проведёт осмотр, включая визуальный, для выявления признаков онкологических заболеваний и установит группу здоровья. Также будет определена необходимость медицинской реабилитации и направление на санаторно-курортное лечение и другие мероприятия.

При выявлении заболеваний специалист может назначить диспансерное наблюдение для контроля за течением болезни. По необходимости можно быть направленным на второй этап диспансеризации или дополнительные обследования.

Профилактический медосмотр включает анкетирование, измерение индекса массы тела, давления, анализ уровня общего холестерина и других показателей в крови.

Граждане в возрасте от 18 лет проходят флюорографию или рентгенографию легких раз в два года. Лица от 18 до 39 лет ежегодно оцениваются врачом на относительный сердечно-сосудистый риск; женщины этой возрастной группы также посещают акушера-гинеколога.

Лица до 35 лет при первом обращении и старше 35 лет ежегодно проходят электрокардиографию, а после 40 лет измеряют внутриглазное давление.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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