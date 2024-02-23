Борьба с тромбозом: советы врачей и предупреждение критических состояний

Врачи назвали основные скрытые признаки возможного отрыва тромба

2:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Заболевания касательно сердечно-сосудистой системы представляют собой одну из наиболее распространенных причин смертности в России, в соответствии с официальной статистикой. Основной проблемой является образование тромбов, которые уменьшают просвет сосудов, нарушая кровообращение и увеличивая риск инфарктов и инсультов.

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Наиболее опасными считаются плавающие тромбы, которые частично прикрепляются к стенкам сосудов, а частично свободно перемещаются внутри них. Эти тромбы могут оторваться в любой момент и заблокировать маленькие сосуды, такие как легочная артерия. Медики отмечают, что некоторые симптомы могут указывать на потенциально смертельную опасность, включая тяжесть в ногах, боль, судороги, отеки, повышение температуры и изменение цвета кожи.

Кроме того, при тромбозе глубоких вен верхних конечностей могут возникать боли в шее и плече, распространяющиеся до предплечья, а также слабость в руках и голубоватый оттенок кожи. Это опасное состояние может возникнуть из-за повышенной свертываемости крови, обезвоживания, повышенного уровня сахара, холестерина и других факторов.

Факторы риска тромбоза включают курение, хирургические вмешательства, варикозное расширение вен, а также возраст и беременность, по словам врача общей практики Владимира Иванова. Беременные женщины особенно подвержены риску тромбоза в течение 40 дней до и после родов из-за гормональных изменений в организме.

Первые признаки отрыва тромба включают бледность кожи, усиленное потоотделение, боль за грудиной, в затылке и грудной клетке, внезапную одышку и потерю сознания. Это состояние требует немедленной госпитализации, так как тромбоз развивается быстро. Врачи подчеркивают важность оперативного вмешательства в каждом случае. Появление посинения кожи и отеков является серьезным сигналом для вызова скорой помощи, предупреждают они.