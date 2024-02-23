Ряд симптомов при мочеиспускании могут служить основанием для подозрения на рак предстательной железы, заявил главный онколог Минздрава России Андрей Каприн в своем личном Telegram-канале.
Согласно эксперту, рак предстательной железы является одной из наиболее распространенных форм онкологических заболеваний у мужчин. На ранних стадиях эта серьезная проблема часто протекает бессимптомно. Первые признаки могут проявиться в форме учащенного или, наоборот, затрудненного мочеиспускания, частых посещений туалета и недержания мочи. Эксперт также отмечает, что наличие крови в моче и ночные посещения туалета могут быть тревожными признаками.
Для своевременной диагностики рака предстательной железы рекомендуется мужчинам старше 45 лет проходить ежегодное УЗИ органов малого таза и сдавать анализ крови на уровень простатического специфического антигена (ПСА). Если уровень ПСА превышает 4 нг/мл, следует немедленно обратиться к специалисту онкологического профиля или урологу-андрологу.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в беседе с журналистами нашёл странной реакцию супруги Алексея Навального* Юлии на его смерть.