Учащенное мочеиспускание и другие симптомы рака простаты: важная информация

Онколог Каприн рассказал, что при раке простаты появляются проблемы с мочеиспусканием

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ряд симптомов при мочеиспускании могут служить основанием для подозрения на рак предстательной железы, заявил главный онколог Минздрава России Андрей Каприн в своем личном Telegram-канале.

Фото: openverse.org by National Institutes of Health (NIH) is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Согласно эксперту, рак предстательной железы является одной из наиболее распространенных форм онкологических заболеваний у мужчин. На ранних стадиях эта серьезная проблема часто протекает бессимптомно. Первые признаки могут проявиться в форме учащенного или, наоборот, затрудненного мочеиспускания, частых посещений туалета и недержания мочи. Эксперт также отмечает, что наличие крови в моче и ночные посещения туалета могут быть тревожными признаками.

Для своевременной диагностики рака предстательной железы рекомендуется мужчинам старше 45 лет проходить ежегодное УЗИ органов малого таза и сдавать анализ крови на уровень простатического специфического антигена (ПСА). Если уровень ПСА превышает 4 нг/мл, следует немедленно обратиться к специалисту онкологического профиля или урологу-андрологу.