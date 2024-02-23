Запоры: как победить с помощью коррекции рациона и образа жизни

Терапевт Драпкина заявил, что дефицит клетчатки и стресс могут спровоцировать запор

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кишечная атония, более известная как запор, представляет собой распространенное нарушение функций пищеварительной системы. Согласно официальной статистике, этот дисбаланс встречается у каждого пятого индивида, однако в реальности случаи его возникновения довольно часты, при этом далеко не все обращаются за медицинской помощью.

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По словам терапевта Оксаны Драпкиной, данный недуг особенно распространен среди пожилых людей. Преодолеть его помогут определенные коррекции в рационе. Специалист подчеркивает, что основными факторами, способствующими возникновению запоров, являются недостаточное потребление пищевых волокон и жидкости. Негативное влияние на ситуацию оказывают также недостаточная физическая активность, побочные эффекты применяемых лекарств, стресс, синдром раздраженного кишечника, геморрой или трещины прямой кишки.

Кроме того, запоры могут быть вызваны изменениями гормонального фона в период беременности и при некоторых заболеваниях, таких как гипотиреоз, опухоли кишечника, болезнь Паркинсона или рассеянный склероз.

Драпкина утверждает, что в большинстве случаев справиться с этой проблемой можно путем коррекции рациона и образа жизни. В рационе обязательно должны быть включены злаки, овощи и фрукты. Специалист объясняет, что, понимая причины запора и действуя целенаправленно, можно значительно улучшить качество жизни и избавиться от данной проблемы.