"В армии распевали песни, успокаивали себя": эксперт рассказал о влиянии музыки на состояние человека

Доктор биологических наук РАН Дорохов усомнился, что музыка способна лечить

Доктор биологических наук, заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования в Институте высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов в беседе с корреспондентами портала Pravda. ru прокомментировал высказывание известного российского доктора и телеведущего Андрея Продеуса о том, что музыка лечит человека.

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"Говорить о том, что музыка лечит всех, это, конечно, не так. Для каждого человека нужна своя музыка и некоторые люди у себя на смартфонах хранят музыкальные файлы, необходимые им для какого-то настроя или отхода от стрессовой ситуации, иногда это помогает", — ответил эксперт.

Он рассказал о своих предпочтениях, отметив Штрауса. Также специалист напомнил, что в царской армии люди отрядами распевали песни, успокаивали себя.

"Почему сейчас это в армии не делается, я не знаю, честно говоря. Но опять же концертные бригады ездят в армию", — сказал профессор.

В любом случае, по словам Дорохова, в любой неприятной жизненной ситуации каждый слушает свою музыку. Не всегда она расслабляющая или активирующая. Всё зависит от индивидуальных предпочтений.