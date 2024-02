"В армии распевали песни, успокаивали себя": эксперт рассказал о влиянии музыки на состояние человека

Доктор биологических наук, заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования в Институте высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов в беседе с корреспондентами портала Pravda. ru прокомментировал высказывание известного российского доктора и телеведущего Андрея Продеуса о том, что музыка лечит человека.

Фото: unsplash.com by Tadas Mikuckis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication