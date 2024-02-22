Почему люди старадают "синдромом Плюшкина", рассказала психолог

Психолог Кузина рассказала о причинах "синдрома Плюшкина"

0:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Психолог Екатерина Кузина объяснила, что жажда накопительства может возникнуть у человека из-за детских травм.

Фото: Unsplash by Hannah Morgan is licensed under public domain

Эксперт считает, что причины "синдрома Плюшкина" следует искать в детстве человека. Часто люди, собирающие вещи, жили в стеснённых условиях. Страх нищеты заставляет их ничего не выбрасывать.

Ранее психолог Ольга Шихова рассказала о "синдроме третьей четверти".

Нередко люди просто берут пример с родителей, которые дорожили каждой вещью.

"Третья причина — тотальное одиночество, когда вещи становятся для человека практически одушевленными предметами", — цитирует слова Кузиной "Вечерняя Москва".

Психолог советует помочь человеку с "синдромом Плюшкина" обрести подходящее социальное окружение.