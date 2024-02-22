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Почему люди старадают "синдромом Плюшкина", рассказала психолог

Психолог Кузина рассказала о причинах "синдрома Плюшкина"

0:46
Здоровье

Психолог Екатерина Кузина объяснила, что жажда накопительства может возникнуть у человека из-за детских травм.

Психолог Кузина рассказала о причинах "синдрома Плюшкина"
Фото: Unsplash by Hannah Morgan is licensed under public domain

Эксперт считает, что причины "синдрома Плюшкина" следует искать в детстве человека. Часто люди, собирающие вещи, жили в стеснённых условиях. Страх нищеты заставляет их ничего не выбрасывать.

Ранее психолог Ольга Шихова рассказала о "синдроме третьей четверти".

Нередко люди просто берут пример с родителей, которые дорожили каждой вещью.

"Третья причина — тотальное одиночество, когда вещи становятся для человека практически одушевленными предметами", — цитирует слова Кузиной "Вечерняя Москва".

Психолог советует помочь человеку с "синдромом Плюшкина" обрести подходящее социальное окружение.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Литвинов Александр
Занимается индивидуальной психоаналитически-ориентированной (психодинамической) психотерапией, психоэндокринологией, диагностикой и лечением тревожно-фобических расстройств, обсессивно-компульсивного расстройства, реакцией на тяжелый стресс, нарушения адаптации, соматоформных расстройств, соматизированных расстройств, социальных фобий, панических, тревожных и депрессивных расстройств.
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
Специалист Зень Анастасия
Проводит выявление психологических нарушений, психокоррекцию нежелательного поведения; планирование индивидуально- коррекционных программ; клинико-психологическую диагностику и нейропсихологическую коррекцию детей раннего и дошкольного возраста РАС, ЗПРР, УО, ОВЗ.
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