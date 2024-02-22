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Российские туристы на курортном острове Шри-Ланка заболели тропическим вирусом денге после укусов комаров

Эксперт Pravda.Ru: эпидемия вируса денге человечеству не грозит

1:27
Здоровье

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал, чем опасно заболевание и как от него защититься.

Эксперт Pravda.Ru: эпидемия вируса денге человечеству не грозит
Фото: PxHere

Инфекцию в Шри-Ланке, как сообщается, подхватила целая группа туристов из России. Специалисты называют виновниками лихорадки денге "местных" комаров, после укуса которых человек заболевает. Вирус проявляется слабостью, высокой температурой, интоксикацией и другими малоприятными симптомами.

"Инфекция может переноситься тяжело, особенно если организм ослаблен. Вообще это неприятное заболевание. Есть места, где была большая популяция комаров, которые несли вирус. Вот такое было нехорошее место. К сожалению, вспышки таких болезней возможны. Пандемии и эпидемии невозможны. Люди не передадут уже никому инфекцию, на них она закончится", — даёт благоприятный прогноз по заразности вируса специалист.

Отправляясь на отдых в экзотические страны, нужно не забывать о мерах предосторожности, напоминает Алексей Аграновский.

"Есть список прививок, которые рекомендованы настоятельно при поездке в определенные страны. Смотреть, чтобы непременно в отелях были сетки на окнах. Простые меры. С комарами контакты крайне нежелательны. Но, как-то с ним справиться можно всё-таки с помощью нанесения репеллентов на кожу", — назвал простые способы защититься от неприятностей на отдыхе вирусолог.

Интересные факты о комарах
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Специалист Лебедь Дмитрий
Врач-терапевт, врач функциональной диагностики
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
Специалист Вишнякова Ольга
Врач терапевт, врач общей практики
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