Биолог Лялина объяснила, на что нужно обращать внимание при покупке хлеба

Биолог Лялина рассказала, как по внешнему виду определить некачественный хлеб

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Биолог Ирина Лялина рассказала, по каким признакам можно определить некачественный хлеб. Выбирая в магазине батон, следует обращать внимание на его внешний вид, текстуру и запах.

Фото: pixnio.com by Couleur is licensed under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Некачественный хлеб слишком лёгкий и даже кажется невесомым, если взять его в руки, а корка может быть слишком твёрдой, почти каменной. Также от него может исходить гнилой или химический запах, не имеющий ничего общего с приятным ароматом хорошего мягкого хлеба. При сдавливании качественный хлеб, испечённый при правильной температуре и без добавления вредных ингредиентов, не должен слипаться.

"Некачественный хлеб часто содержит большое количество вредных добавок и консервантов, которые могут быть вредными для здоровья, вызывать аллергии и негативно влиять на пищеварительную систему", — отметила Лялина.

Кроме того, хороший хлеб не должен покрываться плесенью через два дня после его покупки.