Биолог Лялина объяснила, на что нужно обращать внимание при покупке хлеба

Биолог Ирина Лялина рассказала, по каким признакам можно определить некачественный хлеб. Выбирая в магазине батон, следует обращать внимание на его внешний вид, текстуру и запах.
Некачественный хлеб слишком лёгкий и даже кажется невесомым, если взять его в руки, а корка может быть слишком твёрдой, почти каменной. Также от него может исходить гнилой или химический запах, не имеющий ничего общего с приятным ароматом хорошего мягкого хлеба. При сдавливании качественный хлеб, испечённый при правильной температуре и без добавления вредных ингредиентов, не должен слипаться.
"Некачественный хлеб часто содержит большое количество вредных добавок и консервантов, которые могут быть вредными для здоровья, вызывать аллергии и негативно влиять на пищеварительную систему", — отметила Лялина.
Кроме того, хороший хлеб не должен покрываться плесенью через два дня после его покупки.
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