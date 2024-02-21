Врач заявил, что слишком частые походы в душ могут привести к обезвоживанию кожи и нарушению естественного баланса микрофлоры

Врач Михаил Лебедев: Мыться достаточно 3-4 раза в неделю

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач Михаил Лебедев рассказал, что для поддержания здоровья и комфорта совершенно необязательно мыться каждый день.

Фото: Architectural Digest

В беседе с издание "Страсти" специалист порекомендовал совершать 3-4 водных процедуры в неделю, предпочтительно вечером.

Существует множество мнений насчет того, как часто нужно принимать душ — и однозначного ответа на этот вопрос нет. Британские ученые высказали радикальную точку зрения, заявив, что регулярные душевые процедуры и ванны не обязательны для поддержания здоровья. По их мнению, излишнее мытье может негативно сказываться на коже, вызывая сухость, нарушая защитный жировой слой и даже нарушая микробиом кожи.

"Каждый день рекомендуется мыть интимные зоны, а также подмышечные области и ноги. Конечно, при желании можно принимать душ и ежедневно, но он должен быть прохладным, без использования мочалок, мыла, шампуня, геля", — резюмировал врач.