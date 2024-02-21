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Диетолог Разаренова рассказала, чем уникален шиповник и как правильно его заваривать

Диетолог Разаренова перечислила полезные свойства шиповника

1:24
Здоровье

Диетолог Александра Разаренова рассказала, чем шиповник полезнее других ягод и фруктов и поделилась способом его заваривать, сохраняя при этом все полезные свойства.

Диетолог Разаренова перечислила полезные свойства шиповника
Фото: www.flickr.com by AnemoneProjectors is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В одной горстке ягод шиповника содержится в несколько раз больше витамина C, чем в любом цитрусовом. Чтобы укрепить иммунитет, необходимо добавлять в свой рацион отвар шиповника. Также его плоды улучшают внешний вид кожи, что незаменимо для любого человека, который заботится не только о своём здоровье, но и о красоте.

"Ещё шиповник богат пектинами, которые помогают связывать холестерин и выводить его из организма. Витамин A, который тоже содержится в шиповнике, полезен для здоровья глаз и улучшает зрение", — сказала Разаренова.

Шиповник следует заливать горячей водой, но не кипятком, и настаивать примерно 15 минут под крышкой. Такой способ приготовления напитка сохраняет все полезные свойства, однако иногда сушёные ягоды бывают слишком жёсткими и плохо дают сок. В таком случае допустимо поставить воду с шиповником на огонь и поварить несколько минут на слабом огне, чтобы ягоды помягчели. Когда вода начнёт окрашиваться, можно снимать воду с огня и размять шиповник ложкой, что даст ещё больше сока.

Сладкоежки, которым вкус отвара покажется слишком кислым, могут добавить немного сахара или мёда, если напиток остыл, поскольку мёд не рекомендуется добавлять в горячую воду.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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