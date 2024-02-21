Сто граммов индейки позволяют закрыть суточную потребность в белке примерно на 25%

Врач-диетолог Полина Васильева: Суточную норму белка закроют 400 г индейки

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сто граммов индейки могут помочь вам закрыть 25% суточной потребности в белке, сообщает врач-диетолог Полина Васильева из Центра молекулярной диагностики Роспотребнадзора.

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Она уточнила, что сто граммов рыбы или сои могут покрыть суточную потребность на 20% и более 30% соответственно. Норма потребления белка для взрослого человека составляет от 85 до 90 граммов в день.

"Если Вы съедите порцию индейки 100 граммов, то закроете четверть суточной потребности в белке. 100 граммов рыбы, например, трески закроют суточную потребность на пятую часть. 100 граммов сои перекрывают суточную потребность в белке более чем на треть. Норма рассчитана на среднего взрослого человека", — рассказала "Газете.Ru" Васильева.

Белок играет важную роль в организме, помогая переваривать пищу, поддерживая иммунную и гормональную системы, укрепляя мышцы и обеспечивая перенос питательных веществ и лекарств по организму. В периферии крови чаще всего встречаются альбумины и глобулины, являющиеся основными фракциями белка.

Повышенная физическая активность, стресс, болезни, беременность и грудное вскармливание могут потребовать дополнительного потребления белка. Поэтому важно включать белковые продукты в рацион питания, чтобы сохранить здоровье.