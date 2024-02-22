Ринопластика и апноэ: как хирургия влияет на сердечно-сосудистую систему

Пластический хирург Андрей Енин поделился с россиянами новыми данными о связи ринопластики с состоянием сердечно-сосудистой системы. Исследования показывают, что данная хирургическая процедура, проводимая при наличии медицинских показаний, способна снизить вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний.
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Апноэ, являющееся проблемой, когда дыхательные пути периодически блокируются во время сна, может оказывать негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему, препятствуя нормальному поступлению кислорода в организм.
Енин подчеркнул, что риносептопластика является одним из наиболее эффективных методов борьбы с апноэ, что в свою очередь способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Выравнивание носовой перегородки, выполняемое в рамках этой операции, способствует улучшению дыхательной функции и уменьшению проблем с дыханием во время сна.
Подводя итог, хирург отметил, что в целом храп имеет негативное воздействие на организм, и если имеется медицинская необходимость, хирургическое вмешательство может быть полезным. После проведения операции качество сна значительно улучшается, что положительно сказывается на общем состоянии здоровья человека.
Проводит маммопластику в полном объеме, увеличение груди любым доступом (свои методики, в том числе доступом через пупок и абдоминальным/в области бикини), фейслифтинг со SMAS и лифтинг шеи любой сложности, ринопластику любой сложности (закрытая ринопластика), абдоминопластику (пластика живота) с пластикой передней брюшной стенки любой сложности, хейлопластику (булхорн) – поднятие верхней губы, удаление комков Биша щёчной области, круропластику (пластика голеней с использованием имплантов), липосакцию, блефаропластику (пластика век) любой сложности.
Занимается профилактикой, диагностикой и лечение общехирургических заболеваний таких, как гнойные процессы кожи и подкожно-жировой клетчатки (фурункул, карбункул, язвы, нарывы и др.), травмы (раны, ушибы и т.д.), доброкачественные образования (жировики или липомы и др.)
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