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Голос и привлекательность: Новые данные о влиянии высоты и тембра

Антрополог Путс рассказал, как определить лучшего любовника по голосу

2:00
Здоровье

Голос является нашим уникальным знаком узнаваемости. Ученые под руководством антрополога Дэвида Путса из Пенсильванского государственного университета вместе с международной командой исследователей провели эксперимент, чтобы понять, как люди воспринимают различные тембры голоса.

Антрополог Путс рассказал, как определить лучшего любовника по голосу
Фото: Openverse by Wendel F. is licensed under CC BY 2.0

Исследование включало в себя 2647 человек из 22 разных стран, которые оценивали различные варианты одного и того же предложения, произнесенного разными мужскими и женскими голосами. Они рассматривали аспекты солидности, грозности, физической мощи и привлекательности в контексте как коротких, так и долгосрочных отношений. Результаты работы прокомментировала доктор медицины и фониатр Дарья Харина.

Исследователи считают, что низкий мужской голос предоставляет двойные преимущества: он вызывает уважение и привлекает внимание женщин, которые видят его как признак хорошего партнера. Согласно исследователям, глубокий бас указывает на высокий уровень тестостерона. Однако, по словам Хариной, это мнение спорно, поскольку длина голосовых складок не обязательно связана с уровнем тестостерона.

Харина считает, что низкий голос придает своему обладателю властность, опытность и зрелость, в то время как высокий звучит более молодежно и энергично, что может быть связано с агрессивностью.

У женщин высокий тон голоса может восприниматься как более женственный, нежный и скромный, в то время как низкий тон указывает на большую сексуальную активность.

Харина отмечает, что девушки с высоким голосом могут быть более женственными и скромными из-за более высокого уровня эстрогена. Она также подчеркивает, что важно не оценивать голос только по его высоте, так как каждый голос может быть привлекательным. Харина советует развивать качество голоса в его естественном диапазоне, уделяя внимание правильному дыханию и использованию грудных резонаторов для придания мощности и полноты звучанию.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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