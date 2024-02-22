Чудо-продукт для здоровья: эксперты ликуют от действия на организм

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Диетолог Разарёнова рассказала россиянам о полезных свойствах шиповника

Здоровье

Диетолог и терапевт Александра Разарёнова предложила включить шиповник в ежедневное питание для укрепления организма.

Диетолог Разарёнова рассказала россиянам о полезных свойствах шиповника
Фото: openverse.org by Half Chinese is licensed under CC BY 2.0.

"Шиповник можно назвать настоящим чудом природы из-за его богатого состава. Этот растительный продукт является одним из самых щедрых источников витамина С среди всех растений, занимая первенство в этом плане", — отметила специалист.

По словам эксперта, шиповник содержит антиоксиданты, такие как каротиноиды и флавоноиды, которые обладают противовоспалительными свойствами и способствуют защите клеток от действия свободных радикалов, предотвращая преждевременное старение.

"Кроме того, шиповник обогащен пектинами, которые помогают связывать холестерин и выводить его из организма. Витамин А, также присутствующий в шиповнике, благоприятно влияет на здоровье глаз и улучшает зрение", — подчеркнула диетолог.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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