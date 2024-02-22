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Рост случаев аутизма: пять ключевых признаков расстройства у детей

Невролог Некрасова предупредила о симптомах, говорящих о возможном аутизме у ребенка

3:00
Здоровье

Увеличение числа случаев расстройства аутистического спектра (РАС) по всему миру наблюдается, хотя конкретные причины этого роста пока не полностью понятны.

Невролог Некрасова предупредила о симптомах, говорящих о возможном аутизме у ребенка
Фото: openverse by abardwell is licensed under CC BY-SA 2.0

По данным Всемирной организации здравоохранения, РАС диагностируется у одного ребенка из ста, но в регионах с развитой медицинской системой и активным выявлением этот показатель может быть в два и более раза выше. Об этом сообщила Любовь Некрасова педиатр-невролог из сети медицинских клиник "Семейная".

По словам специалиста, основными причинами развития РАС являются генетические нарушения, связанные с различными комбинациями генов.

"Диагноз РАС ставится в различном возрасте в зависимости от степени тяжести расстройства. В случаях с выраженным течением возможно подозревать аутизм уже к году: ребенок предпочитает одиночеству, не проявляет желания быть на руках, избегает установления длительного зрительного контакта.

Легкие формы расстройства могут быть выявлены только к трех годам. Основными признаками являются нарушения в коммуникации, стереотипное поведение, а также наличие "специальных интересов" — определенных игр или предметов, которые захватывают внимание ребенка на длительное время", — подчеркнула она.

Невролог также указала на распространенные стереотипы о детях с РАС, такие как отсутствие контакта глазами, упорядочивание предметов в ряды и круговые движения. Однако это не всегда соответствует действительности.

"Дети с РАС могут устанавливать зрительный контакт, но у них снижена потребность в общении. Они не стремятся к социальной взаимодействию, не делятся своими эмоциями и впечатлениями, не ищут одобрения. Они не просят о помощи, но могут использовать взрослого, чтобы достичь своих целей.

Развитие речи у них также часто замедленное. Иногда они могут повторять слова за взрослыми, но не использовать их самостоятельно. Родители часто отмечают, что их ребенок 'самостоятелен'", — пояснила специалист.

Врач также отметила наличие определенных признаков, на которые следует обратить внимание, таких как сложности с переходом к твердой пище, избирательность в еде, раннее интересование абстрактными символами (буквы, цифры) и задержка в освоении туалетных навыков. Кроме того, стоит обратить внимание на избирательность в одежде и тенденцию к выполнению привычных ритуалов.

"Это ряд признаков, которые могут быть просто приняты как особенности характера на ранних этапах развития. Однако если их слишком много, стоит обратиться к специалистам, таким как детский невролог или психиатр.

Раннее постановление диагноза имеет большое значение, поскольку существуют специальные психотерапевтические методики, которые могут значительно помочь таким детям. Чем раньше начнется лечение, тем эффективнее будут результаты.

В России также обязателен осмотр психиатра в возрасте двух лет, и не следует пренебрегать этим осмотром, даже если ребенок кажется здоровым", — подытожила врач.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Сутулина Наталия
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