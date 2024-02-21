Превентивные методы: несколько техник диагностики онкологических заболеваний

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Терапевт Жито назвал анализы и процедуры, выявляющие рак на ранней стадии

1:35
Здоровье

Диспансеризация, ультразвуковое исследование (УЗИ) органов брюшной полости, почек и щитовидной железы, гастро- и колоноскопия, а также рентген грудной клетки и общие анализы мочи и кала помогают выявить раковые заболевания на ранней стадии, сообщил терапевт Алексей Жито Он отметил, что женщинам также рекомендуется проходить гинекологические обследования.

Терапевт Жито назвал анализы и процедуры, выявляющие рак на ранней стадии
Фото: openverse.org by National Institutes of Health (NIH) is licensed under Public Domain Mark 1.0.

При диспансеризации, помимо общего анализа крови, который выявляет аномалии, такие как снижение гемоглобина, изменения в количестве тромбоцитов, лейкоцитов и скорости оседания эритроцитов (СОЭ), проводится биохимический анализ крови для выявления признаков рака. Этот анализ может также показать изменения в уровне АЛТ, АСТ, креатинина, мочевины, билирубина и других показателей состава крови.

Жито напомнил, что общий анализ мочи может указать на изменения в состоянии слизистой оболочки мочевого пузыря. Появление крови в моче может свидетельствовать о наличии опухоли в этом органе, даже если микроскопическое количество крови незаметно.

Анализ кала и обнаружение скрытой крови в нем помогают выявить раковые заболевания органов пищеварения. Рентген грудной клетки используется для оценки состояния легких. УЗИ органов брюшной полости, почек, щитовидной железы, органов малого таза, а также гастро- и колоноскопия проводятся для обнаружения возможных опухолей и других аномалий.

Для женщин также важны гинекологические обследования, включая мазки и мазок Папаниколау.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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