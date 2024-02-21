Превентивные методы: несколько техник диагностики онкологических заболеваний

Диспансеризация, ультразвуковое исследование (УЗИ) органов брюшной полости, почек и щитовидной железы, гастро- и колоноскопия, а также рентген грудной клетки и общие анализы мочи и кала помогают выявить раковые заболевания на ранней стадии, сообщил терапевт Алексей Жито Он отметил, что женщинам также рекомендуется проходить гинекологические обследования.
При диспансеризации, помимо общего анализа крови, который выявляет аномалии, такие как снижение гемоглобина, изменения в количестве тромбоцитов, лейкоцитов и скорости оседания эритроцитов (СОЭ), проводится биохимический анализ крови для выявления признаков рака. Этот анализ может также показать изменения в уровне АЛТ, АСТ, креатинина, мочевины, билирубина и других показателей состава крови.
Жито напомнил, что общий анализ мочи может указать на изменения в состоянии слизистой оболочки мочевого пузыря. Появление крови в моче может свидетельствовать о наличии опухоли в этом органе, даже если микроскопическое количество крови незаметно.
Анализ кала и обнаружение скрытой крови в нем помогают выявить раковые заболевания органов пищеварения. Рентген грудной клетки используется для оценки состояния легких. УЗИ органов брюшной полости, почек, щитовидной железы, органов малого таза, а также гастро- и колоноскопия проводятся для обнаружения возможных опухолей и других аномалий.
Для женщин также важны гинекологические обследования, включая мазки и мазок Папаниколау.
SpaceX досрочно отправит в утиль около 100 спутников Starlink.