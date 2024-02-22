Белок в фокусе: как индейка, рыба и соя удовлетворяют потребности организма

Диетолог Васильева рассказала, сколько мяса нужно съедать за день

2:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Стограммовая порция индейки способна покрыть примерно четверть ежедневной потребности организма в белке, сообщила врач-диетолог и консультант по лабораторной медицине Полина Васильева из Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.

Фото: commons.wikimedia.org by Daniel Panev is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Если употребить сто грамм индейки, вы заполните четверть вашей ежедневной потребности в белке. Сто грамм рыбы, такого как треска, покроют примерно пятую часть этой потребности. Сто грамм сои обеспечат более трети необходимого ежедневного белка. Эти рекомендации рассчитаны на типичного взрослого", — пояснила Васильева.

В результате многих исследований было установлено, что оптимальное потребление белка составляет в среднем от 85 до 90 граммов в день, пояснила диетолог. Дополнительные потребности в белке возникают при стрессе, болезнях, интенсивных физических нагрузках, а также у женщин в период беременности и грудного вскармливания.

Белок играет ключевую роль в формировании тканей и является необходимым элементом для роста и развития организма. Богаты белком продукты животного происхождения, такие как мясо, мясные субпродукты, молочные продукты, куриные яйца и рыба.

Растительный белок (например, из овса, ржи, риса и сои) усваивается менее эффективно, однако имеет важное значение для сбалансированного питания.

Хотя организм может получить достаточно белка из животных продуктов, рекомендуется, чтобы половина белка в рационе поступала именно из них, а другую половину можно дополнить растительными источниками.

"Белки животного происхождения легко усваиваются организмом, но их употребление ограничено из-за высокого содержания насыщенных жиров и холестерина, что может негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе. Кроме того, при обработке мясных продуктов могут образовываться канцерогены, которые могут способствовать развитию рака", — добавила Васильева.