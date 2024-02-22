Опасные и полезные рыбы: как правильно выбрать для здорового рациона

Гастроэнтеролог Лебедева назвала худший "источник омеги-3" на вашем столе

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врачи подчеркивают, что необходимо включать в свой рацион блюда из рыбы два-три раза в неделю, так как она является источником омега-3. Однако есть определенные виды рыбы, употребление которых может причинить больше вреда, чем пользы. Эту проблему обсуждает гастроэнтеролог Диляра Лебедева.

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По мнению эксперта, сазан, карась, чехонь, вобла и язь следует избегать в рационе, так как они могут содержать описторхов — паразитов, которые могут нанести вред человеческой печени.

"В другой группе риска входят акула, рыба-меч, тунец, макрель и марлин, которые могут быть загрязнены тяжелыми металлами, такими как ртуть и кадмий, которые накапливаются в организме и могут нанести вред здоровью", — предупреждает Лебедева.

Сом, пангасиус и тилапия оказались лидерами в "опасном марафоне".

"Эти виды рыб потребляют всё, начиная от мертвых животных и заканчивая даже человеческими отходами", — уточняет гастроэнтеролог, рекомендуя вместо них предпочитать кету, сельдь, горбушу, треску, минтай и скумбрию для приготовления блюд.

Отказываться от рыбы совсем — большая ошибка.

"Рыба является основным источником омега-3, которая защищает сосуды, предотвращает развитие рака, сахарного диабета, снижение зрения и болезни Альцгеймера", — подчеркивает врач.