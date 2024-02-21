Вспышка кори произошла в Сокольниках, сообщают московские эпидемиологи.
Заболевший проживает в многоэтажке на Егерской улице. Всех жильцов дома попросили обратиться в поликлинику и пройти вакцинацию от кори, сообщили в Департаменте здравоохранения.
По информации медиков, по указанному адресу проводятся профилактические мероприятия.
По словам заммэра города Анастасии Раковой, вакцин от кори и коронавируса в столице достаточно, пишет ТАСС.
Ранее в январе врачи зафиксировали вспышку кори на северо-востоке Москвы, в Бабушкинском районе по улице Радужная.
Летом 2024 года Россия столкнется с "жарой тысячелетия" - это последствия Эль-Ниньо. Неистовая жара ударит по столице, мегаполисам, Кавказу и курортам юга РФ.