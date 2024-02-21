Вспышка кори произошла в Сокольниках

На востоке Москвы выявили очаг кори

0:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вспышка кори произошла в Сокольниках, сообщают московские эпидемиологи.

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Заболевший проживает в многоэтажке на Егерской улице. Всех жильцов дома попросили обратиться в поликлинику и пройти вакцинацию от кори, сообщили в Департаменте здравоохранения.

По информации медиков, по указанному адресу проводятся профилактические мероприятия.

По словам заммэра города Анастасии Раковой, вакцин от кори и коронавируса в столице достаточно, пишет ТАСС.

Ранее в январе врачи зафиксировали вспышку кори на северо-востоке Москвы, в Бабушкинском районе по улице Радужная.