Диетолог раскрыла продукты, эффективно снижающие холестерин

Диетолог Тейлор перечислила три неожиданных продукта для снижения холестерина

1:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Виктория Тейлор рассказала, что питание напрямую оказывает влияние на уровень "плохого" холестерина, здоровье сердца и сосудов, пишет издание Business Insider.

Фото: commons.wikimedia. org by Jorge Royan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Чтобы снизить показатели "плохого" холестерина, стоит ввести в свой рацион некоторые полезные продукты. Так, по словам диетолога, обязательно нужно употреблять замороженный горошек. Этот продукт достаточно доступный для большинства людей. Он богат витамином С и растительным белком.

В составе горошка также есть много клетчатки. Она не только улучшает работу пищеварительной системы, но еще и уменьшает уровень холестерина. Продукт можно добавлять в супы, запеканки и смешивать с рисом.

Кроме того, необходимо употреблять арахис. Достаточно в день съедать горсть орехов в качестве перекуса. Важно выбирать несоленый арахис. Он содержит в себе все необходимые витамины, минералы для организма человека.

«Большинство семян и орехов достаточно дорогие. Однако арахис доступен большинству людей», — отметила Виктория Тейлор.

Еще при повышенном уровне "плохого" холестерина стоит обратить внимание на рапсовое масло. Оно содержит жиры, которые способы поддерживать нормальный уровень "хорошего" холестерина. Хоть рапсовое масло стоит дешевле оливкового, оно абсолютно пригодно для приготовления пищи.

Диетолог подытожила, что важен комплексный подход в вопросе холестерина. Не стоит надеяться только на продукты питания.