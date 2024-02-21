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Опасности интервального голодания: рекомендации специалиста для здорового подхода

Диетолог Дианова назвала интервальное голодание опасным способом похудения

1:14
Здоровье

Интервальное голодание при котором исключаются определенные продукты из рациона или совершается отказ от еды на короткий срок, может представлять опасность для здоровья. Об этом сообщила диетолог Нурия Дианова.

Диетолог Дианова назвала интервальное голодание опасным способом похудения
Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Людям, страдающим желчекаменной болезнью или имеющим проблемы с желудочно-кишечным трактом, включая панкреатит, язву, колит или воспаление кишечника, важно следить за режимом питания. Для них интервальное голодание может быть вредным", — подчеркнула эксперт.

Перед тем как приступить к интервальному голоданию, рекомендуется пройти медицинское обследование. Также следует осознавать, что ограничение потребления пищи может привести к нервным расстройствам, особенно у женщин. Перед принятием решения о переходе на интервальное голодание рекомендуется сначала попробовать более разумные методы создания дефицита калорий, по мнению Диановой.

"Слишком жесткие дефициты калорий не всегда являются безопасными. Они могут привести к замедлению обмена веществ. Если ваша цель — потеря веса, лучше делать это постепенно. Это будет более полезно для кожи и психического состояния. Важно выбрать подходящую стратегию", — советует диетолог.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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