Скоро весна: страдающим от поллиноза уже пора принимать меры, чтобы не столкнуться с сильной аллергией

Аллерголог Борисова напомнила, когда начинать подготовку к борьбе с весенней аллергией

2:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Аллерголог-иммунолог из ФНКЦ ФМБА России Татьяна Борисова напомнила о важности заранее принимать меры профилактики для пациентов с весенним поллинозом и подготовиться к сезону аллергии еще до начала цветения пыльцы в воздухе.

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Она подчеркнула, что если аллергены не определены точно, врач может рекомендовать начать прием антигистаминных препаратов за несколько недель до начала цветения, и продолжать их прием в течение всего весеннего сезона. Это позволит снизить риск обострения аллергии в период повышенной опасности.

Подбор подобных лекарств осуществляется с учетом индивидуальных характеристик пациента, чтобы избежать побочных эффектов и привыкания организма. Препараты следует принимать регулярно в одно и то же время. Они эффективны при поливалентной аллергии на множество веществ и при снижении риска перекрестных реакций.

Борисова также отметила, что более длительный эффект можно достичь с помощью аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ), которая способствует формированию долгосрочной устойчивости к аллергену. Для этого рекомендуется обратиться к аллергологу зимой, когда симптомы поллиноза находятся в длительной ремиссии. Врач проведет необходимые тесты и определит терапию.

АСИТ включает введение малых доз препарата в форме инъекций, капель под язык или таблеток с последующим постепенным увеличением дозировки на протяжении нескольких месяцев. Процедуру необходимо проходить без пропусков для формирования иммунитета на несколько лет.

Ирина Громова, управляющая пансионатом "Теплые беседы. Люберцы", добавила, что пожилым людям особенно важно начать подготовку к сезону цветения заранее, если у них регулярно наблюдается аллергическая реакция. Выбор между антигистаминными препаратами и АСИТ зависит от индивидуальных особенностей пациента, степени выраженности аллергии и предпочтений в лечении, но в любом случае требуется консультация специалиста, сообщает "Вести Подмосковья".