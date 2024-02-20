Тренер Дерендеева рассказала, как снять напряжение после работы

Утомление в области плеч и шеи, головная боль и плохое самочувствие — эти проблемы знакомы всем, кто проводит долгие часы за компьютером. Какие упражнения помогут расслабить мышцы после работы в офисе?
Об этом рассказала специалист по адаптивной физической культуре, ЛФК и реабилитации, персональный тренер и инструктор групповых программ, автор программ домашних тренировок Ольга Дерендеева aif.ru.
Хотя позвоночник — единая система, как правило, у людей болит не он в целом, а его отдельные части. Грудной отдел редко вызывает беспокойство. Только 2% проблем приходится на него. Чаще всего болит нижняя часть спины и шея. Неблагополучие в нижней части спины испытывает каждый второй человек, а боли в нижнем шейном отделе позвоночника возникают у 46% пациентов, а в верхнем — у 29%.
Статистика показывает, что боли в шее испытывают от 20 до 70% людей в мире. Интересно, что женщины чаще сталкиваются с этой проблемой (5,8%), чем мужчины (4,0%). С появлением компьютеров, смартфонов и планшетов неправильное положение головы стало еще более распространенной проблемой. Для этого явления даже придумали медицинское название — синдром "компьютерной шеи".
Когда голова выходит вперед на 1,5-2 сантиметра относительно плеч, нагрузка на шейные позвонки увеличивается до 20 килограммов. Работая за компьютером в офисе или на удаленке, в таком положении мы сидим много часов в день, думая, что наше тело отдыхает, но на самом деле оно испытывает огромную нагрузку, будто мы держим на шее груз — отсюда напряжение в мышцах и хронические боли.
Однако следующие пять упражнений помогут вернуть голову в правильное положение и уменьшить напряжение в шее. Эти упражнения просты, эффективны и доступны. Их можно выполнять, даже не покидая рабочего места, и не нужно вставать.
Самомассаж
После долгого сидения за компьютером важно не только размять шею, но и мышцы груди. Поэтому начните с короткого массажа.
Вращение плечами
Исполнение: Сидя на стуле с прямой спиной или стоя, слегка поднимите плечи и начните медленные круговые движения. Сделайте по пять раз вперед и назад. Во время упражнения старайтесь стянуть лопатки и опустить плечи, двигайтесь плавно, ощущая растяжение верхней части спины.Повороты туловища
Наклоны головы
Повороты головы
"Нарисовать мяч" круговыми движениями головы
При выполнении упражнений обращайте внимание на область первых двух позвонков. Возможно, вы почувствуете хруст или щелчки. Это нормально и может свидетельствовать о зажатых мышцах. После недели регулярных занятий ваша шея станет более подвижной, а тяжесть уступит место облегчению, а щелчки и хруст позвоночника прекратятся.
Кроме упражнений, при серьезных проблемах со шеей может потребоваться консультация психолога. Согласно психосоматике, боли в шее чаще возникают у людей с определенными типами характера и поведения, такими как излишняя мягкость, упрямство или тревожность.
Косметологи рекомендуют начинать уход за кожей вокруг глаз с самого раннего возраста, но моя история с этими средствами началась лишь в 20 лет.