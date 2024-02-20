Диетолог раскрыла главную опасность интервального голодания

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Диетолог Дианова объяснила, для кого опасно интервальное голодание

1:16
Здоровье

Многие люди стали придерживаться интервального голодания, чтобы сбросить лишний вес и поправить свое здоровье, пишет "Общественная служба новостей". Но такая диета может навредить организму человека, если не знать ее важные принципы. Об этом подробно рассказала диетолог Нурия Дианова.

Диетолог Дианова объяснила, для кого опасно интервальное голодание
Фото: Agricultural Research Service by Peggy Greb, USDA ARS is licensed under public domain because it contains materials that originally came from the Agricultural Research Service, the research agency of the United States Department of Agriculture

Специалист подтвердила, что интервальное голодание благодаря создаваемому дефициту калорий отлично способствует снижению веса. Однако не всем людям такая диета может полезна.

"Людям с желчекаменной болезнью или проблемами ЖКТ, в частности — с панкреатитом или язвой, колитом, воспалением кишечника — очень важен режим питания. Для них интервальное голодание неправильно", — пояснила эксперт.

Лучше всего перед началом интервального голодания проверить свой организм на скрытые заболевания. По словам диетолога, например, мочекаменная болезнь может долгое время никак не проявляться.

Кроме того, особенно осторожными с подобной диетой следует быть женщинам. Это связано с тем, что ограничения в питании могут приводить к срывам и ухудшать психологическое состояние.

Больше всего интервальное голодание подходит мужчинам-трудоголикам, если у них отсутствуют серьезные проблемы со здоровьем.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
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