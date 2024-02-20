Стоматолог Магомед Дахкильгов рассказал, почему опасно пользоваться зубочистками

Стоматолог Дахкильгов посоветовал россиянам не пользоваться зубочистками

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Главный врач Немецкого Имплантологического Центра Магомед Дахкильгов рассказал, какие опасности несёт в себе использование зубочисток. По словам стоматолога, зубочистки не всегда производят и упаковывают в стерильных условиях, а значит, велик риск занести инфекцию в рот, особенно если случайно поранить острым кончиком десну.

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Также специалист объяснил, что у некоторых людей образуются так называемые пародонтальные карманы в тех местах, где дёсны отступают от зубов. В такие карманы часто забиваются остатки пищи. Если попытаться извлечь их зубочисткой, можно случайно отломить её кончик, и он останется глубоко внутри десны. В случае наличия пародонтальных карманов необходимо обратиться к стоматологу. Он проведёт безопасную чистку и пропишет средства для заживления дёсен.

"Если у вас нет пародонтальных карманов, то для очищения межзубных промежутков лучше использовать ополаскиватели и флоссеры. Это одноразовые пластиковые палочки, на которых натянут кусочек зубной нити", — посоветовал врач.