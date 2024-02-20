Стоматолог Магомед Дахкильгов рассказал, почему опасно пользоваться зубочистками

Главный врач Немецкого Имплантологического Центра Магомед Дахкильгов рассказал, какие опасности несёт в себе использование зубочисток. По словам стоматолога, зубочистки не всегда производят и упаковывают в стерильных условиях, а значит, велик риск занести инфекцию в рот, особенно если случайно поранить острым кончиком десну.
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Также специалист объяснил, что у некоторых людей образуются так называемые пародонтальные карманы в тех местах, где дёсны отступают от зубов. В такие карманы часто забиваются остатки пищи. Если попытаться извлечь их зубочисткой, можно случайно отломить её кончик, и он останется глубоко внутри десны. В случае наличия пародонтальных карманов необходимо обратиться к стоматологу. Он проведёт безопасную чистку и пропишет средства для заживления дёсен.
"Если у вас нет пародонтальных карманов, то для очищения межзубных промежутков лучше использовать ополаскиватели и флоссеры. Это одноразовые пластиковые палочки, на которых натянут кусочек зубной нити", — посоветовал врач.
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
Врач проводит первичный осмотр пациента, диагностику полости рта и рентгендиагностику, при необходимости направление на дополнительные виды исследования, постановку диагноза, составление комплексного плана лечения с привлечением смежных специалистов, развернутую консультацию и рекомендации по профилактике.
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