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Стоматолог Магомед Дахкильгов рассказал, почему опасно пользоваться зубочистками

Стоматолог Дахкильгов посоветовал россиянам не пользоваться зубочистками

1:05
Здоровье

Главный врач Немецкого Имплантологического Центра Магомед Дахкильгов рассказал, какие опасности несёт в себе использование зубочисток. По словам стоматолога, зубочистки не всегда производят и упаковывают в стерильных условиях, а значит, велик риск занести инфекцию в рот, особенно если случайно поранить острым кончиком десну.

Стоматолог Дахкильгов посоветовал россиянам не пользоваться зубочистками
Фото: unsplash.com by Lesly B. Juarez is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Также специалист объяснил, что у некоторых людей образуются так называемые пародонтальные карманы в тех местах, где дёсны отступают от зубов. В такие карманы часто забиваются остатки пищи. Если попытаться извлечь их зубочисткой, можно случайно отломить её кончик, и он останется глубоко внутри десны. В случае наличия пародонтальных карманов необходимо обратиться к стоматологу. Он проведёт безопасную чистку и пропишет средства для заживления дёсен.

"Если у вас нет пародонтальных карманов, то для очищения межзубных промежутков лучше использовать ополаскиватели и флоссеры. Это одноразовые пластиковые палочки, на которых натянут кусочек зубной нити", — посоветовал врач.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Макарова Татьяна
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Специалист Поляков Дмитрий
Врач проводит первичный осмотр пациента, диагностику полости рта и рентгендиагностику, при необходимости направление на дополнительные виды исследования, постановку диагноза, составление комплексного плана лечения с привлечением смежных специалистов, развернутую консультацию и рекомендации по профилактике.
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Проводит удаление зубов любой сложности (в том числе зубов мудрости), пластику перфорации верхнечелюстной пазухи, вскрытие абсцессов, иссечение капюшона, удаление доброкачественных образований.
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