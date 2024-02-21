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Лучшие источники омега-3: названы лучшие продукты. Без этих кислот будет плохо сердцу и иммунитету

Эксперты рассказали россиянам, какие продукты помогут восполнить норму омега-3

1:32
Здоровье

Комплекс омега-3 кислот играет важную роль в поддержании нормальной функции иммунной и сердечно-сосудистой системы, а также в процессе развития интеллекта у детей.

Эксперты рассказали россиянам, какие продукты помогут восполнить норму омега-3
Фото: commons.wikimedia. org by Thesupermat is licensed under GNU Free Documentation License

По информации экспертов, необходимые питательные вещества можно получить из растительных масел, семян, рыбы и морепродуктов.

Льняное масло является одним из лучших источников омега-3. Оно также содержит витамины Е, К, а также другие полезные ненасыщенные жирные кислоты — омега-6 и 9.

Семена чиа богаты витаминами группы В и РР, а также множеством полезных микроэлементов, таких как кальций, калий, магний, фосфор, цинк и селен.

Рыба является оптимальным источником омега-3, которое организм усваивает на 98%. Регулярное потребление морепродуктов благотворно влияет на кожу, нервную систему, глаза и пищеварение.

Печень трески богата жирными кислотами, витаминами A, D, E и другими питательными веществами.

Среди всех видов орехов грецкий орех содержит самое высокое содержание омега-3 — 9,08 г на 100 г. Он также богат комплексом витаминов (Е, РР, К, группы В) и микроэлементами, что положительно влияет на функцию мозга, снижает уровень холестерина, укрепляет кости и сосуды.

Эксперты советуют взрослым употреблять пищу, богатую жирными кислотами, минимум два раза в неделю.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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