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Нутрициолог рассказала как бороться с инсулинорезистентностью. Так можно избежать диабета

Нутрициолог озвучила главные причины преддиабетного состояния

1:56
Здоровье

Нутрициолог Юлия Шарапова в комментарии для Pravda.Ru рассказала, с чем связано появление преддиабетного состояния, и как с ним бороться.

Нутрициолог озвучила главные причины преддиабетного состояния
Фото: drkellislate.com

Эксперт отметила, что главным фактором появления инсулинорезистентности является переедание простых углеводов и генетическая склонность к этому. К первичным признакам и симптомам относится объем талии по цифрам 86 - у женщин и 92 - у мужчин, это визуально видно, если жир абдоминальный, то есть вокруг живота достаточно много объёма, значит, у человека нарушен углеводный обмен, поделилась специалист. Также к фактором преддиабета она отнесла потемнения на подмышечных впадинах, локтях и папилломы на коже. Нутрициолог уверена, что в 90% случаев - это проблемы с сахаром, инсулином и углеводным обменом. 

“Инсулинорезистентность – это преддиабет. Ещё не нарушено всё совсем, и есть возможность это всё исправить. В принципе, мы отказываемся от простых углеводов, мы их сокращаем. Кому-то очень хорошо помогает интервальное голодание, чем чаще человек перекусывает, тем чаще инсулин вырабатывается в организме. Это, соответственно, провоцирует в дальнейшем риск диабета”, - рассказала Юлия Шарапова. 

Она рекомендует реже принимать пищу, отказаться или уменьшить количество съедаемого сахара, сократить количество простых вредных углеводов и плохие жиры. Также стоит обязательно заниматься спортом. 

Нутрициолог рассказала, что правильное соблюдение режима сна также может снижать уровень инсулина в организме, поэтому человеку стоит высыпаться, ложиться не позже 11 часов вечера и вставать желательно до 8. Так гормон сна будет правильно вырабатываться, и ночью организм будет отдыхать. 

Специалист уверена, что избавиться от инсулинорезистентности можно, но всё же есть индивидуальный подход к каждому. 

Автор Лариса Соколова
Лариса Соколова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
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