Накопительство и психика: как сохранение вещей влияет на наше здоровье

Стремление сохранять бесполезные вещи может быть признаком психических отклонений, утверждает психолог Екатерина Кузина.
Психолог отмечает, что иногда вещи в доме могут начать занимать больше внимания, чем сам хозяин. Это может привести к изоляции человека от окружающих: он перестает приглашать гостей, запрещает им заходить в его дом, даже если это необходимо для ремонта, или даже отказывается выходить из дома, чтобы присматривать за своими "сокровищами".
Психолог объясняет, что склонность к накопительству часто у людей, детство которых прошло в условиях недостатка. Ещё одной причиной может быть воспитание, когда ребенка приучают к тому, чтобы не выбрасывать ничего из еды. Такие привычки могут сохраняться и взрослой жизни.
Одиночество также может стать фактором, провоцирующим накопительство, когда вещи начинают восприниматься как компенсация отсутствия общения. Однако психолог подчеркивает, что в таких случаях речь не идет об умственных расстройствах, таких как деменция или шизофрения.
Если кто-то из близких начал проявлять признаки накопительства, важно выяснить причины этого поведения.
"Например, если человек испытывает сильное одиночество, важно помочь ему наладить контакты", — советует психолог.
Однако решить проблему самостоятельно часто бывает трудно. В таких случаях рекомендуется обратиться к специалисту по когнитивно-поведенческой терапии, которая может помочь добиться улучшений.
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