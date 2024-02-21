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Накопительство и психика: как сохранение вещей влияет на наше здоровье

Психолог Кузина заявила, что "Синдром Плюшкина" можно побороть

1:29
Здоровье

Стремление сохранять бесполезные вещи может быть признаком психических отклонений, утверждает психолог Екатерина Кузина.

Психолог Кузина заявила, что "Синдром Плюшкина" можно побороть
Фото: PxHere is licensed under CC0 Public Domain

Психолог отмечает, что иногда вещи в доме могут начать занимать больше внимания, чем сам хозяин. Это может привести к изоляции человека от окружающих: он перестает приглашать гостей, запрещает им заходить в его дом, даже если это необходимо для ремонта, или даже отказывается выходить из дома, чтобы присматривать за своими "сокровищами".

Психолог объясняет, что склонность к накопительству часто у людей, детство которых прошло в условиях недостатка. Ещё одной причиной может быть воспитание, когда ребенка приучают к тому, чтобы не выбрасывать ничего из еды. Такие привычки могут сохраняться и взрослой жизни.

Одиночество также может стать фактором, провоцирующим накопительство, когда вещи начинают восприниматься как компенсация отсутствия общения. Однако психолог подчеркивает, что в таких случаях речь не идет об умственных расстройствах, таких как деменция или шизофрения.

Если кто-то из близких начал проявлять признаки накопительства, важно выяснить причины этого поведения.

"Например, если человек испытывает сильное одиночество, важно помочь ему наладить контакты", — советует психолог.

Однако решить проблему самостоятельно часто бывает трудно. В таких случаях рекомендуется обратиться к специалисту по когнитивно-поведенческой терапии, которая может помочь добиться улучшений.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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