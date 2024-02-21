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Привкус горечи: от чего происходит и о чём говорит странное ощущение в полости рта

Врач Малиновская назвала самые частые причины, почему появляется горечь во рту

Здоровье

Ощущение горечи во рту может возникнуть по различным причинам, и не все из них указывают на проблемы со здоровьем. Об этом сообщила врач Ольга Малиновская.

Врач Малиновская назвала самые частые причины, почему появляется горечь во рту
Фото: flickr.com by Алекс Проймос is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По её словам, горечь может быть следствием употребления определённых продуктов или побочным эффектом лекарств. Среди препаратов, вызывающих это чувство — антибиотик тетрациклин, препараты лития и некоторые средства для сердечно-сосудистой системы. Если неприятные ощущения не проходят длительное время — несколько дней или даже недель — следует обратиться за консультацией.

"Горечь во рту, оставшаяся после чистки зубов и оказывающая сильное влияние на вкус пищи, часто является признаком хронических заболеваний. Чаще всего это связано с проблемами в пищеварительной системе, такими как дисфункция желчного пузыря", — пояснила Малиновская.

Горечь во рту также часто связана с попаданием желчи в пищевод, что придает ей неприятный привкус. Желчь необходима для переваривания пищи, особенно жиров. Из-за питания и образа жизни желчь может вырабатываться в избытке, что часто происходит при употреблении жирной пищи.

Кроме того, существуют заболевания, мешающие нормальному оттоку желчи, такие как камни в желчном пузыре, дискинезия желчевыводящих путей, холецистит, хронический панкреатит и гастрит. Эти патологии часто сопровождаются болями в животе, тошнотой, рвотой, изжогой и отрыжкой, по словам врача.

"Ещё одной распространённой причиной горечи во рту являются стоматологические проблемы, такие как воспаление полости рта, вызванное, например, стоматитом. Признаками могут быть боли при приёме пищи и язвочки на слизистой рта", — добавила специалист.

Стоматологические проблемы можно заметить и без посещения врача, но определить конкретные патологии пищеварительной системы, вызывающие горечь во рту, самостоятельно сложно.

"Для установления причин следует обратиться к терапевту или гастроэнтерологу. Проведение лабораторных анализов, включая клиническое и биохимическое исследование крови, необходимо. Самолечение, особенно народными средствами, не рекомендуется, так как они могут усилить горечь и ухудшить состояние", — подытожила эксперт.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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