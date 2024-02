Привкус горечи: от чего происходит и о чём говорит странное ощущение в полости рта

Ощущение горечи во рту может возникнуть по различным причинам, и не все из них указывают на проблемы со здоровьем. Об этом сообщила врач Ольга Малиновская.

Фото: flickr.com by Алекс Проймос is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic