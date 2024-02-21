Привкус горечи: от чего происходит и о чём говорит странное ощущение в полости рта

Врач Малиновская назвала самые частые причины, почему появляется горечь во рту

Ощущение горечи во рту может возникнуть по различным причинам, и не все из них указывают на проблемы со здоровьем. Об этом сообщила врач Ольга Малиновская.

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По её словам, горечь может быть следствием употребления определённых продуктов или побочным эффектом лекарств. Среди препаратов, вызывающих это чувство — антибиотик тетрациклин, препараты лития и некоторые средства для сердечно-сосудистой системы. Если неприятные ощущения не проходят длительное время — несколько дней или даже недель — следует обратиться за консультацией.

"Горечь во рту, оставшаяся после чистки зубов и оказывающая сильное влияние на вкус пищи, часто является признаком хронических заболеваний. Чаще всего это связано с проблемами в пищеварительной системе, такими как дисфункция желчного пузыря", — пояснила Малиновская.

Горечь во рту также часто связана с попаданием желчи в пищевод, что придает ей неприятный привкус. Желчь необходима для переваривания пищи, особенно жиров. Из-за питания и образа жизни желчь может вырабатываться в избытке, что часто происходит при употреблении жирной пищи.

Кроме того, существуют заболевания, мешающие нормальному оттоку желчи, такие как камни в желчном пузыре, дискинезия желчевыводящих путей, холецистит, хронический панкреатит и гастрит. Эти патологии часто сопровождаются болями в животе, тошнотой, рвотой, изжогой и отрыжкой, по словам врача.

"Ещё одной распространённой причиной горечи во рту являются стоматологические проблемы, такие как воспаление полости рта, вызванное, например, стоматитом. Признаками могут быть боли при приёме пищи и язвочки на слизистой рта", — добавила специалист.

Стоматологические проблемы можно заметить и без посещения врача, но определить конкретные патологии пищеварительной системы, вызывающие горечь во рту, самостоятельно сложно.