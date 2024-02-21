Неочевидный симптом рака: само не пройдет

Эндокринолог Фатеева заявила, что отек шеи может говорить о раке щитовидной железы

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Отек шеи, трудности при глотании и изменение тембра голоса могут свидетельствовать о возможном раке щитовидной железы, сообщила эндокринолог Анастасия Фатеева. Она подчеркнула, что в начальной стадии этого заболевания симптомы могут быть незаметны.

Фото: annakosali.com by Anna Kosali is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В начале развития рака щитовидной железы могут отсутствовать симптомы. Однако по мере роста опухоли могут появиться признаки, такие как отек шеи, изменение голоса и затруднения при глотании. Согласно словам Фатеевой, значительное воздействие радиации является одним из двух основных факторов риска рака щитовидной железы.

Эксперт отметила, что большое количество облучения в области головы, шеи или грудной клетки, часто связанное с лечением других форм рака (например, лимфомы, рака молочной железы и т. д.), также увеличивает риск развития рака щитовидной железы. Некоторые люди также могут быть подвержены этому воздействию на работе, например, врачи-рентгенологи.

Семейный анамнез рака щитовидной железы у близких родственников также увеличивает риск развития этого заболевания. Регулярные медицинские осмотры являются важным методом диагностики и профилактики рака щитовидной железы. Проведение УЗИ щитовидной железы и шеи экспертами, а также поддержание здорового образа жизни играют ключевую роль, подчеркнула Фатеева.