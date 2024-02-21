Поиск идеальной диеты: есть ли возможность выделить лучшую?

Диетологи заявили, что кето-диета несет за собой неоспоримые минусы

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Опытные диетологи из Великобритании Роб Хобсон и Дуэйн Меллор поделились своими мыслями о плюсах и минусах популярной низкоуглеводной кето-диеты. По их мнению, данная диета может помочь сбросить вес и стабилизировать уровень сахара в крови, но ее соблюдение может столкнуться с определенными трудностями.

Фото: Agricultural Research Service by Peggy Greb, USDA ARS is licensed under public domain because it contains materials that originally came from the Agricultural Research Service, the research agency of the United States Department of Agriculture

Эксперты отмечают, что кето-диета предполагает исключение практически всех углеводов из рациона, заменяя их на белки и жиры. Это подразумевает отказ от таких продуктов, как хлеб, макароны, сладости, а также ограничение потребления фруктов, овощей и молочных продуктов. Такой подход может способствовать быстрому снижению веса и улучшению гликемии у пациентов с диабетом.

Однако по мнению специалистов, кето-диета также имеет свои недостатки. Соблюдение данного режима может быть сложным из-за возможных ощущений усталости, раздражительности, а также проблем с пищеварением. Сокращение потребления продуктов растительного происхождения может привести к дефициту некоторых важных питательных веществ, необходимых для нормального функционирования организма.

Таким образом, несмотря на то, что кето-диета может быть эффективным способом сбросить вес и контролировать уровень сахара в крови, важно помнить о возможных трудностях и ограничениях, с которыми она может столкнуться. Перед принятием решения о ее следовании рекомендуется проконсультироваться с врачом или диетологом.