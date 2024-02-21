Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что категорически нельзя делать на машинах с "автоматом": четыре главные ошибки
Danone продаёт свой бизнес в России
В Херсонской области действовала шпионская организация Великобритании
Fox News: в 2014-м Байден требовал заставить Россию "заплатить кровью" за Крым
В Нью-Йорке полиция обнаружила на путях метро человеческую ногу
Сырники в микроволновке: с её помощью приготовить любимое блюдо можно проще и быстрее
Стали известны причины задержания лидеров общества глухих
The Sun: министр обороны Великобритании чуть не погиб из-за осечки ракеты
Простые и эффективные рецепты сухого шампуня своими руками: красивая укладка без мытья волос
Поиск идеальной диеты: есть ли возможность выделить лучшую?

Диетологи заявили, что кето-диета несет за собой неоспоримые минусы

1:30
Здоровье

Опытные диетологи из Великобритании Роб Хобсон и Дуэйн Меллор поделились своими мыслями о плюсах и минусах популярной низкоуглеводной кето-диеты. По их мнению, данная диета может помочь сбросить вес и стабилизировать уровень сахара в крови, но ее соблюдение может столкнуться с определенными трудностями.

Диетологи заявили, что кето-диета несет за собой неоспоримые минусы
Фото: Agricultural Research Service by Peggy Greb, USDA ARS is licensed under public domain because it contains materials that originally came from the Agricultural Research Service, the research agency of the United States Department of Agriculture

Эксперты отмечают, что кето-диета предполагает исключение практически всех углеводов из рациона, заменяя их на белки и жиры. Это подразумевает отказ от таких продуктов, как хлеб, макароны, сладости, а также ограничение потребления фруктов, овощей и молочных продуктов. Такой подход может способствовать быстрому снижению веса и улучшению гликемии у пациентов с диабетом.

Однако по мнению специалистов, кето-диета также имеет свои недостатки. Соблюдение данного режима может быть сложным из-за возможных ощущений усталости, раздражительности, а также проблем с пищеварением. Сокращение потребления продуктов растительного происхождения может привести к дефициту некоторых важных питательных веществ, необходимых для нормального функционирования организма.

Таким образом, несмотря на то, что кето-диета может быть эффективным способом сбросить вес и контролировать уровень сахара в крови, важно помнить о возможных трудностях и ограничениях, с которыми она может столкнуться. Перед принятием решения о ее следовании рекомендуется проконсультироваться с врачом или диетологом.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
Популярное
World Meteo: летом-2024 в РФ ожидается "жара тысячелетия" до +50 градусов

Летом 2024 года Россия столкнется с "жарой тысячелетия" - это последствия Эль-Ниньо. Неистовая жара ударит по столице, мегаполисам, Кавказу и курортам юга РФ.

World Meteo: Эль-Ниньо принесёт летом в РФ "жару тысячелетия"
Подарили розы? Попробуйте укоренить
Как укоренить розу из букета: пошаговая инструкция
"Флаг вывешен на всю крышу". В Белгороде пожаловались на частный дом с украинской символикой
Найдите место на клумбе для этого идеального цветка: он завоюет сердце своими красивыми соцветиями
Россия взяла под контроль левый берег Днепра, в Авдеевке идёт разминирование Дмитрий Плотников Главный режиссёр театра "Сфера" Александр Коршунов отметил юбилей Анжела Якубовская Болгария более трёх месяцев не может отправить на Украину 100 БТР. В чём дело? Любовь Степушова
Чем удобрять картошку: рассказываем о трёх видах подкормки - урожай вас порадует
Гель-лак и шеллак: это одно и то же или нет? Объясняем разницу
Уж если Болгария торгуется с США и ЕС, то перспективы Украины совсем плохие
Уж если Болгария торгуется с США и ЕС, то перспективы Украины совсем плохие
Последние материалы
В Индии нашли лягушку с грибом на боку
Медведчук: восстановить экономику Украины можно в сотрудничестве с Россией
Названы две самые опасные при авариях марки авто
"Пришлось вызвать на себя удар": Боец с позывным Тор рассказал про обманный маневр в Авдеевке
Сделайте красивой кожу с помощью молока: три простых рецепта для естественного ухода
Депутат Ниметуллаев назвал село Крынки символом безразличия Зеленского
Три крупнейших банка КНР перестали принимать платежи из России
Упражнения с отягощением для новичков
СК РФ завёл дело из-за смерти инвалида, которого отказался везти таксист
Жирный блеск на коже: почему он появляется и как правильно с ним бороться
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников