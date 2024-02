Поиск идеальной диеты: есть ли возможность выделить лучшую?

Опытные диетологи из Великобритании Роб Хобсон и Дуэйн Меллор поделились своими мыслями о плюсах и минусах популярной низкоуглеводной кето-диеты. По их мнению, данная диета может помочь сбросить вес и стабилизировать уровень сахара в крови, но ее соблюдение может столкнуться с определенными трудностями.

Фото: Agricultural Research Service by Peggy Greb, USDA ARS is licensed under public domain because it contains materials that originally came from the Agricultural Research Service, the research agency of the United States Department of Agriculture