Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рэпер Macan упрекнул современных девушек в распущенности
NYT: полиция Испании подтвердила смерть лётчика-предателя Максима Кузьминова
Ботаники установили пользу от анемонопсиса
Ученые предложили теорию о том, что происходит с человеческой душой после смерти
Экспертные советы: как улучшить шумоизоляцию в бюджетных автомобилях
Садальский высказался о криминальной истории города Ростова
Протестующий фермер в Польше вывесил флаг СССР и обратился за помощью к Путину
Экспертиза подтвердила подлинность останков отца Александра Македонского
Фильм "Мятный маятник" удостоился Гран-при
Мужчины, готовьтесь заранее: это основные "болячки" после 40 лет, с которыми может столкнуться каждый

Андролог Королëв назвал основные заболевания мужчин после 40 лет

1:48
Здоровье

Андролог Дмитрий Королев обсудил распространенные заболевания, которые могут возникнуть у мужчин после 40 лет.

Андролог Королëв назвал основные заболевания мужчин после 40 лет
Фото: commons.wikimedia.org by Vosicos635 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По мнению эксперта, мужчина может столкнуться с недугами, затрагивающими его половую систему. Среди них могут быть простатит, рак простаты, проблемы с эрекцией, мужской климакс и даже искривление полового члена.

Кроме того, следует помнить о связанных заболеваниях, таких как ожирение, сахарный диабет и гипертония. Аденома простаты может развиваться из-за нарушений гормонального баланса.

"Например, частые посещения туалета могут быть признаком заболевания — из-за них человек может испытывать затруднения с нормальным сном. Кроме того, мочеиспускание может сопровождаться малыми порциями мочи, слабым потоком или даже каплями", — пояснил врач.

Простатит может быть вызван инфекциями и проявляться дискомфортом в области головки полового члена, болевыми ощущениями в промежности. Недостаточная физическая активность и несистематическая половая жизнь могут усугубить ситуацию.

"Регулярная половая жизнь означает примерно 2-3 раза в неделю", — подчеркнул доктор.

Снижение уровня тестостерона и проблемы с гормонами могут проявиться в сексуальных проблемах, низком либидо, слабости организма и постоянной усталости. Проблемы с эрекцией, помимо возраста, могут быть связаны с травматическими сексуальными опытами.

"Первый сигнал — если в течение месяца-трех человек регулярно сталкивается с проблемами эрекции. Второй — отсутствие утренней эрекции, которая обычно присутствует каждый день", — добавил доктор Королев.

При наличии любых проблем или болей рекомендуется своевременно обратиться к врачу, выявить причину и начать лечение.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Джабадари Важа
Проводит обследования: ретроградная контрастная цистография, цистоскопия, уретроскопия, контрастная внутривенная (экскреторная) урография, диагностический массаж предстательной железы, взятие сока простаты, катетеризация мочевого пузыря
Специалист Марков Сергей
Специализируется на лечении проктологических заболеваний (лигирование, склеротерапия, HAL-RAR, операция Миллиган-Моргана), ИППП в острых и хронических стадиях, заболеваний простаты, бесплодия, эректильной дисфункции, преждевременной эякуляции, а также раковых опухолей наружных половых органов и болезней сосудов.
Специалист Паршина Вера
Специализируется на смотровой цистоскопии с биопсией, циркумцизии, пластике уздечки, резекции полипов уретры, удалении доброкачественных образований органов мошонки и полового члена.
Популярное
World Meteo: летом-2024 в РФ ожидается "жара тысячелетия" до +50 градусов

Летом 2024 года Россия столкнется с "жарой тысячелетия" - это последствия Эль-Ниньо. Неистовая жара ударит по столице, мегаполисам, Кавказу и курортам юга РФ.

World Meteo: Эль-Ниньо принесёт летом в РФ "жару тысячелетия"
Подарили розы? Попробуйте укоренить
Как укоренить розу из букета: пошаговая инструкция
Чем удобрять картошку: рассказываем о трёх видах подкормки - урожай вас порадует
Гель-лак и шеллак: это одно и то же или нет? Объясняем разницу
Главный режиссёр театра "Сфера" Александр Коршунов отметил юбилей Анжела Якубовская Болгария более трёх месяцев не может отправить на Украину 100 БТР. В чём дело? Любовь Степушова Врач Фролова перечислила продукты, необходимые для организма в феврале Ирина Гусакова
Сводка с фронта: ВС РФ вошли в Победу, колонна танков ВС РФ идёт на Орехово
Пресс-секретарь Путина отверг обвинения вдовы Навального, которая обвинила Москву в смерти мужа
"Флаг вывешен на всю крышу". В Белгороде пожаловались на частный дом с украинской символикой
"Флаг вывешен на всю крышу". В Белгороде пожаловались на частный дом с украинской символикой
Последние материалы
Ботаники установили пользу от анемонопсиса
Ученые предложили теорию о том, что происходит с человеческой душой после смерти
Экспертные советы: как улучшить шумоизоляцию в бюджетных автомобилях
Садальский высказался о криминальной истории города Ростова
Протестующий фермер в Польше вывесил флаг СССР и обратился за помощью к Путину
Экспертиза подтвердила подлинность останков отца Александра Македонского
Фильм "Мятный маятник" удостоился Гран-при
Пять средств для удаления черных точек и очищения пор
Сергей Швецов призвал защитить права частных владельцев при национализации предприятий
Задержаны иранцы за попытку незаконного пересечения границы в Ленинградской области
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников