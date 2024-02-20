Мужчины, готовьтесь заранее: это основные "болячки" после 40 лет, с которыми может столкнуться каждый

Андролог Королëв назвал основные заболевания мужчин после 40 лет

1:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Андролог Дмитрий Королев обсудил распространенные заболевания, которые могут возникнуть у мужчин после 40 лет.

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По мнению эксперта, мужчина может столкнуться с недугами, затрагивающими его половую систему. Среди них могут быть простатит, рак простаты, проблемы с эрекцией, мужской климакс и даже искривление полового члена.

Кроме того, следует помнить о связанных заболеваниях, таких как ожирение, сахарный диабет и гипертония. Аденома простаты может развиваться из-за нарушений гормонального баланса.

"Например, частые посещения туалета могут быть признаком заболевания — из-за них человек может испытывать затруднения с нормальным сном. Кроме того, мочеиспускание может сопровождаться малыми порциями мочи, слабым потоком или даже каплями", — пояснил врач.

Простатит может быть вызван инфекциями и проявляться дискомфортом в области головки полового члена, болевыми ощущениями в промежности. Недостаточная физическая активность и несистематическая половая жизнь могут усугубить ситуацию.

"Регулярная половая жизнь означает примерно 2-3 раза в неделю", — подчеркнул доктор.

Снижение уровня тестостерона и проблемы с гормонами могут проявиться в сексуальных проблемах, низком либидо, слабости организма и постоянной усталости. Проблемы с эрекцией, помимо возраста, могут быть связаны с травматическими сексуальными опытами.

"Первый сигнал — если в течение месяца-трех человек регулярно сталкивается с проблемами эрекции. Второй — отсутствие утренней эрекции, которая обычно присутствует каждый день", — добавил доктор Королев.

При наличии любых проблем или болей рекомендуется своевременно обратиться к врачу, выявить причину и начать лечение.