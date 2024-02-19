Терапевт объяснила, чем опасны смарт-часы и фитнес-браслеты

Терапевт Алексеева заявила об опасности смарт-часов из-за бактерий на их поверхности

0:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт Лариса Алексеева рассказала, какую угрозу несут в себе смарт-часы и фитнес-браслеты.

Фото: Telegra.ph

На смарт-часах скапливаются бактерии, которые могут спровоцировать пневмонию и сальмонеллез. К такому выводу пришли учёные из Атлантического университета Флориды.

Ранее терапевт Алексей Хухрев назвал основные ошибки при измерении давления.

Алексева назвала гаджеты, которые люди носят на руках, "магнитом для патогенной микрофлоры". Она считает, что поверхность смарт-часов сравнима с загрязнённым бактериями экраном телефона.

"Мы в течение дня сотни раз прикасаемся к этим устройствам, после чего контактируем со слизистой, которая выступает входными воротами для болезнетворных микроорганизмов", — цитирует слова терапевта "Вечерняя Москва".