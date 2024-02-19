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Причиной частых детских болезней может быть нездоровый психологический климат в семье

Детские болезни могут быть связаны с психологическими причинами

1:23
Здоровье

Психиатр Центра спортивной медицины Индира Кожухова рассказала, что частые заболевания у детей могут быть связаны не с проблемами иммунитета, а с нездоровым психологическим климатом в семье.

Детские болезни могут быть связаны с психологическими причинами
Фото: konkovo.mos.ru

Частые ссоры родителей, повышенные требования к успеваемости, перегруженность в плане уроков и секций, травля в школе и упрёки старших могут привести к нервному перенапряжению, стрессу, который может стать причиной ослабления иммунитета и частых соматических заболеваний. 

Психологи рекомендуют следующие меры для поддержания здорового психологического климата в семье.

1. Создание атмосферы уважения и понимания. Уважайте мнение ребёнка, даже если оно отличается от вашего. Понимание и принятие точек зрения ребёнка поможет создать атмосферу доверия и взаимопонимания.
2. Поддержка честности и открытости. Будьте честными и открытыми с ребёнком. Не скрывайте свои чувства и мысли, но и не навязывайте их ребёнку. 
3. Общение: Регулярное общение играет ключевую роль в создании здорового психологического климата. Обсуждайте свои чувства, мысли, планы и проблемы с детьми. Слушайте, поддерживайте и помогайте в решении возникающих вопросов.

Проявление любви и заботы всегда поможет ребёнку чувствовать себя комфортно и физически, и психически. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Черномазова Елена
Проводит лечение любых проблем детей 1-го года жизни, детей с патологией
Специалист Зюкова Ирина
Проводит диагностику и лечение всех заболеваний нервной системы у детей с рождения, оценку данных параклинического обследования головного мозга, оценку физического и психического развития перед поступлением в детский сад и школу, определение школьной зрелости
Специалист Серебренникова Джамиля
Специализируется на диагностике и лечении различных патологий новорожденных
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