Причиной частых детских болезней может быть нездоровый психологический климат в семье

Детские болезни могут быть связаны с психологическими причинами

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Психиатр Центра спортивной медицины Индира Кожухова рассказала, что частые заболевания у детей могут быть связаны не с проблемами иммунитета, а с нездоровым психологическим климатом в семье.

Фото: konkovo.mos.ru

Частые ссоры родителей, повышенные требования к успеваемости, перегруженность в плане уроков и секций, травля в школе и упрёки старших могут привести к нервному перенапряжению, стрессу, который может стать причиной ослабления иммунитета и частых соматических заболеваний.

Психологи рекомендуют следующие меры для поддержания здорового психологического климата в семье.

1. Создание атмосферы уважения и понимания. Уважайте мнение ребёнка, даже если оно отличается от вашего. Понимание и принятие точек зрения ребёнка поможет создать атмосферу доверия и взаимопонимания.

2. Поддержка честности и открытости. Будьте честными и открытыми с ребёнком. Не скрывайте свои чувства и мысли, но и не навязывайте их ребёнку.

3. Общение: Регулярное общение играет ключевую роль в создании здорового психологического климата. Обсуждайте свои чувства, мысли, планы и проблемы с детьми. Слушайте, поддерживайте и помогайте в решении возникающих вопросов.

Проявление любви и заботы всегда поможет ребёнку чувствовать себя комфортно и физически, и психически.