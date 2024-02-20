Преодолейте синдром "компьютерной шеи": несколько эффективных упражнений для офиса

Специалист по адаптивной физической культуре Ольга Дерендеева ЛФК и реабилитации, а также персональный тренер и инструктор групповых программ, поделилась своими знаниями о том, как полезна гимнастика для шеи во время работы. Она обсудила проблему синдрома "компьютерной шеи", который проявляется в виде болей, вызванных неправильным положением головы и страдают от него от 20 до 70% людей по всему миру, согласно ее словам.
Ольга Дерендеева отметила, что существует распространенное заблуждение о том, что во время работы в офисе или на удаленке, когда мы сидим, наше тело отдыхает. На самом деле оно подвергается значительной нагрузке, что может привести к зажимам мышц и появлению хронических болей.
Врач рекомендует проводить гимнастику для нижнего и верхнего шейных отделов позвоночника прямо на рабочем месте. Такие упражнения помогут вернуть голову в правильное положение и снять напряжение в шее, подчеркнула эксперт.
Косметологи рекомендуют начинать уход за кожей вокруг глаз с самого раннего возраста, но моя история с этими средствами началась лишь в 20 лет.