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Борьба с недостатком железа: советы врача-диетолога, как предотвратить дефицит этого важного вещества

Диетолог Игнатикова заявила, что слабость и утомляемость указывают на дефицит железа

1:15
Здоровье

Важным составляющим организма человека, согласно словам врача-терапевта и диетолога Елены Игнатиковой, является железо. Она подчеркнула необходимость обращать внимание на признаки недостатка железа и способы их предотвращения.

Диетолог Игнатикова заявила, что слабость и утомляемость указывают на дефицит железа
Фото: openverse by Andrew Mason is licensed under CC BY 2.0

Слабость, повышенная утомляемость и чувствительность к физическим нагрузкам могут указывать на дефицит железа в организме. Она также отметила, что головокружения, головные боли, бледность кожи и ломкость волос и ногтей также могут быть признаками проблем с железом.

Для предотвращения дефицита железа врач рекомендует включить в рацион определенные продукты. Говядина, богатая железом и животным белком, является прекрасным источником питательных веществ. Тем не менее, важно также помнить о других витаминах и элементах, необходимых для усвоения железа.

Витамин С, содержащийся в квашеной капусте, цитрусовых и яблоках, способствует лучшему усвоению железа. Игнатикова отметила, что продукты, богатые танинами, такие как чай, кофе и шоколад, могут затруднять усвоение железа. Поэтому важно соблюдать баланс и включать в рацион все необходимые компоненты для поддержания здоровья.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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