Самая неожиданная причина лишнего веса: если мало пить, появится обманчивое ощущение голода

Эндокринолог Сорокина заявила, что обезвоживание вызывает ожирение

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Внимание медиков привлечено к необычной причине, способной спровоцировать ожирение. Оказалось, что постоянное обезвоживание организма может стать одним из факторов, вызывающих избыточный вес.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Эндокринолог Юлия Сорокина поделились этими выводами.

Гоголева пояснила, что для нормального обмена веществ в человеческом организме необходима вода, поскольку клетки состоят из нее на 70-90%. При обезвоживании происходит снижение проницаемости клеточных мембран, что препятствует эффективному поступлению глюкозы в клетки.

Глюкоза является источником энергии, и при ее нехватке организму требуется больше пищи. Это ведет к ощущению голода и, соответственно, к увеличенному потреблению пищи, что приводит к отложению лишних калорий в виде жира. Сорокина добавила, что из-за особенностей работы нервной системы человек может путать ощущение голода с жаждой, что зачастую выражается в желании "чего-то вкусного".

Это приводит к употреблению сладких напитков вместо чистой воды. После употребления соков, газировки или сладкого чая организм реагирует на быстрый всплеск сахара, после чего его уровень падает, вызывая новую волну ощущения голода и желание употребить больше калорий.