Самая неожиданная причина лишнего веса: если мало пить, появится обманчивое ощущение голода

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Эндокринолог Сорокина заявила, что обезвоживание вызывает ожирение

1:19
Здоровье

Внимание медиков привлечено к необычной причине, способной спровоцировать ожирение. Оказалось, что постоянное обезвоживание организма может стать одним из факторов, вызывающих избыточный вес.

Эндокринолог Сорокина заявила, что обезвоживание вызывает ожирение
Фото: Нейросеть Шедеврум

Эндокринолог Юлия Сорокина поделились этими выводами.

Гоголева пояснила, что для нормального обмена веществ в человеческом организме необходима вода, поскольку клетки состоят из нее на 70-90%. При обезвоживании происходит снижение проницаемости клеточных мембран, что препятствует эффективному поступлению глюкозы в клетки.

Глюкоза является источником энергии, и при ее нехватке организму требуется больше пищи. Это ведет к ощущению голода и, соответственно, к увеличенному потреблению пищи, что приводит к отложению лишних калорий в виде жира. Сорокина добавила, что из-за особенностей работы нервной системы человек может путать ощущение голода с жаждой, что зачастую выражается в желании "чего-то вкусного".

Это приводит к употреблению сладких напитков вместо чистой воды. После употребления соков, газировки или сладкого чая организм реагирует на быстрый всплеск сахара, после чего его уровень падает, вызывая новую волну ощущения голода и желание употребить больше калорий.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
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