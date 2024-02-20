Самая неожиданная причина лишнего веса: если мало пить, появится обманчивое ощущение голода

Внимание медиков привлечено к необычной причине, способной спровоцировать ожирение. Оказалось, что постоянное обезвоживание организма может стать одним из факторов, вызывающих избыточный вес.
Эндокринолог Юлия Сорокина поделились этими выводами.
Гоголева пояснила, что для нормального обмена веществ в человеческом организме необходима вода, поскольку клетки состоят из нее на 70-90%. При обезвоживании происходит снижение проницаемости клеточных мембран, что препятствует эффективному поступлению глюкозы в клетки.
Глюкоза является источником энергии, и при ее нехватке организму требуется больше пищи. Это ведет к ощущению голода и, соответственно, к увеличенному потреблению пищи, что приводит к отложению лишних калорий в виде жира. Сорокина добавила, что из-за особенностей работы нервной системы человек может путать ощущение голода с жаждой, что зачастую выражается в желании "чего-то вкусного".
Это приводит к употреблению сладких напитков вместо чистой воды. После употребления соков, газировки или сладкого чая организм реагирует на быстрый всплеск сахара, после чего его уровень падает, вызывая новую волну ощущения голода и желание употребить больше калорий.
Косметологи рекомендуют начинать уход за кожей вокруг глаз с самого раннего возраста, но моя история с этими средствами началась лишь в 20 лет.