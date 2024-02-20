Как справиться с постоянными отеками по всему телу? Не нужно пить большое количество лекарств в надежде вылечиться

Нутрициолог Стародубцева заявила, что с отёками поможет справиться налаженный водный баланс

1:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Для того чтобы избавиться от отеков, необходимо достичь правильного баланса воды в организме, сообщила диетолог и нутрициолог Лилия Стародубцева. Она подчеркнула, что отеки часто возникают из-за недостатка жидкости.

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По словам специалиста, оптимальное потребление чистой воды составляет 30 мл на каждый килограмм веса. Также следует избегать кофе, чая и других напитков, содержащих кофеин, так как они являются естественными диуретиками, способствующими потере жидкости и, следовательно, возникновению отеков. Рекомендуется также ограничить потребление копченых, слишком соленых и острых продуктов.

Необходимо исключить из рациона быстрые углеводы, такие как сахар, выпечка и сладости, а также сильно переработанные крахмальные продукты, например, белый рис и кукурузные хлопья. Это поможет справиться с отеками и улучшить работу желудочно-кишечного тракта, продолжила врач.

Кроме того, непереносимость лактозы может быть одной из причин постоянных отеков, добавила нутрициолог. Для проверки этого рекомендуется полностью исключить молочные продукты из рациона на несколько дней и наблюдать за результатом. Если отеки уменьшатся, это может свидетельствовать о непереносимости лактозы.

Малоподвижный образ жизни также может способствовать возникновению отеков, отметила эксперт. Недостаточное кровообращение и застой лимфы могут привести не только к отекам, но и к воспалительным процессам в организме. Поэтому регулярные упражнения помогут очищать организм и устранять излишнюю жидкость.

Стародубцева подчеркнула, что отечность является серьезным сигналом о необходимости изменить образ жизни и питания. В противном случае ситуация может ухудшиться, и борьба с патологическими процессами будет гораздо сложнее, чем с отеками.