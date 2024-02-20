Кислая опасность: какие последствия грозят любителям апельсинов и лимонов

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Врачи рассказали об опасностях, которые несут цитрусовые

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие любят цитрусовые, но немногие задумываются о потенциальных опасностях, которые могут скрываться в этих сочных фруктах. Оказывается, цитрусовые, привезенные издалека, могут содержать вредные химические вещества, такие как тиабендазол. Этот фунгицид применяется для обработки плодов после сбора, чтобы предотвратить их порчу.

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Однако его употребление может быть вредным для здоровья, особенно если происходит регулярно и в больших дозах. Чтобы защитить себя от негативного воздействия тиабендазола, важно правильно обращаться с цитрусовыми. Необходимо тщательно промывать фрукты перед употреблением, а также удалять кожуру, особенно если она будет употреблена в пищу.

Также стоит помнить, что химические вещества могут проникать в мякоть фруктов, поэтому важно быть внимательным и осторожным при выборе и подготовке цитрусовых.