Кислая опасность: какие последствия грозят любителям апельсинов и лимонов

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Врачи рассказали об опасностях, которые несут цитрусовые

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Здоровье

Многие любят цитрусовые, но немногие задумываются о потенциальных опасностях, которые могут скрываться в этих сочных фруктах. Оказывается, цитрусовые, привезенные издалека, могут содержать вредные химические вещества, такие как тиабендазол. Этот фунгицид применяется для обработки плодов после сбора, чтобы предотвратить их порчу.

Врачи рассказали об опасностях, которые несут цитрусовые
Фото: commons.wikimedia.org by pixnio is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Однако его употребление может быть вредным для здоровья, особенно если происходит регулярно и в больших дозах. Чтобы защитить себя от негативного воздействия тиабендазола, важно правильно обращаться с цитрусовыми. Необходимо тщательно промывать фрукты перед употреблением, а также удалять кожуру, особенно если она будет употреблена в пищу.

Также стоит помнить, что химические вещества могут проникать в мякоть фруктов, поэтому важно быть внимательным и осторожным при выборе и подготовке цитрусовых.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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