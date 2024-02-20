Кислая опасность: какие последствия грозят любителям апельсинов и лимонов

Многие любят цитрусовые, но немногие задумываются о потенциальных опасностях, которые могут скрываться в этих сочных фруктах. Оказывается, цитрусовые, привезенные издалека, могут содержать вредные химические вещества, такие как тиабендазол. Этот фунгицид применяется для обработки плодов после сбора, чтобы предотвратить их порчу.
Однако его употребление может быть вредным для здоровья, особенно если происходит регулярно и в больших дозах. Чтобы защитить себя от негативного воздействия тиабендазола, важно правильно обращаться с цитрусовыми. Необходимо тщательно промывать фрукты перед употреблением, а также удалять кожуру, особенно если она будет употреблена в пищу.
Также стоит помнить, что химические вещества могут проникать в мякоть фруктов, поэтому важно быть внимательным и осторожным при выборе и подготовке цитрусовых.
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