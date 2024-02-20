Заветный плоский животик к лету: назван главный секрет успешного и быстрого похудения

Ученые обнаружили необычное свойство орехов, которое может способствовать эффективному снижению веса. Последние исследования показали, что орехи не только насыщают, но и могут помочь уменьшить объем талии.
Несмотря на их высокую калорийность и содержание жиров, они не вызывают набора веса у участников эксперимента. Эти новые данные меняют представление о том, как орехи влияют на процесс похудения, ведь ранее многие диетологи рекомендовали исключать их из рациона.
Исследование включало 84 взрослых в возрасте от 22 до 36 лет. В течение 4 месяцев участникам ежедневно предоставляли по 30 граммов несоленых орехов или аналогичную порцию кренделей и крекеров, при этом общий рацион и образ жизни оставались неизменными.
Результаты показали, что у группы, употреблявшей орехи, существенно снизился риск развития метаболического синдрома, который связан с увеличением вероятности сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. У женщин снижение риска составило 67%, а у мужчин – 42%.
Косметологи рекомендуют начинать уход за кожей вокруг глаз с самого раннего возраста, но моя история с этими средствами началась лишь в 20 лет.