Заветный плоский животик к лету: назван главный секрет успешного и быстрого похудения

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Диетологи рассказали, что орехи помогут похудеть в области талии

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ученые обнаружили необычное свойство орехов, которое может способствовать эффективному снижению веса. Последние исследования показали, что орехи не только насыщают, но и могут помочь уменьшить объем талии.

Фото: wikimedia. org by Horst J. Meuter is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Несмотря на их высокую калорийность и содержание жиров, они не вызывают набора веса у участников эксперимента. Эти новые данные меняют представление о том, как орехи влияют на процесс похудения, ведь ранее многие диетологи рекомендовали исключать их из рациона.

Исследование включало 84 взрослых в возрасте от 22 до 36 лет. В течение 4 месяцев участникам ежедневно предоставляли по 30 граммов несоленых орехов или аналогичную порцию кренделей и крекеров, при этом общий рацион и образ жизни оставались неизменными.

Результаты показали, что у группы, употреблявшей орехи, существенно снизился риск развития метаболического синдрома, который связан с увеличением вероятности сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. У женщин снижение риска составило 67%, а у мужчин – 42%.