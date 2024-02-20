Как вовремя распознать инфаркт: врачи провели специальное исследование

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Врач Малышева провела исследование и назвали анализ крови, указывающий на инфаркт

1:41
Здоровье

В ходе передачи "Жить здорово!" медицинские эксперты поделились важной информацией о методе диагностики инфаркта миокарда, особое внимание уделяя роли белка тропонина как ключевого показателя этого заболевания.

Врач Малышева провела исследование и назвали анализ крови, указывающий на инфаркт
Фото: wikimedia.org by Nevit Dilmen (talk) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Повышенный уровень тропонина, белка острой фазы, свидетельствует о наличии инфаркта миокарда", — подчеркнула телеведущая Елена Малышева.

Эксперты советуют регулярно проводить анализ крови на тропонин для раннего выявления сердечных проблем, не дожидаясь появления болевых симптомов, которые обычно свидетельствуют о развитии последней стадии болезни.

Процедура тестирования на тропонин аналогична измерению уровня сахара в крови у диабетиков и не требует особых усилий: всего лишь три минуты, и результат покажет, повышен ли уровень тропонина. Кардиолог Герман Гандельман пояснил, что сердце состоит из нескольких слоев, включая сердечную мышцу, и повышение уровня тропонина указывает на процессы разрушения в этой мышце.

"Повышение тропонина указывает на выход содержимого клеток в кровь и, следовательно, изменение показателей анализа крови", — добавил он.

Инфаркт миокарда является наиболее частой причиной разрушения мышцы сердца. Особенно опасно его бессимптомное течение, из-за чего заболевание может оставаться недиагностированным на ранних стадиях.

Важность своевременного тестирования на тропонин подчеркивается тем, что при обнаружении повышенных показателей необходимо незамедлительно обратиться к врачу для консультации. Тесты на тропонин доступны для приобретения в аптеках, что делает их доступными для широкого круга лиц, заботящихся о своем здоровье.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Бучина Екатерина
Ведущий специалист
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
Специалист Бутина Екатерина
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