Как вовремя распознать инфаркт: врачи провели специальное исследование

В ходе передачи "Жить здорово!" медицинские эксперты поделились важной информацией о методе диагностики инфаркта миокарда, особое внимание уделяя роли белка тропонина как ключевого показателя этого заболевания.
"Повышенный уровень тропонина, белка острой фазы, свидетельствует о наличии инфаркта миокарда", — подчеркнула телеведущая Елена Малышева.
Эксперты советуют регулярно проводить анализ крови на тропонин для раннего выявления сердечных проблем, не дожидаясь появления болевых симптомов, которые обычно свидетельствуют о развитии последней стадии болезни.
Процедура тестирования на тропонин аналогична измерению уровня сахара в крови у диабетиков и не требует особых усилий: всего лишь три минуты, и результат покажет, повышен ли уровень тропонина. Кардиолог Герман Гандельман пояснил, что сердце состоит из нескольких слоев, включая сердечную мышцу, и повышение уровня тропонина указывает на процессы разрушения в этой мышце.
"Повышение тропонина указывает на выход содержимого клеток в кровь и, следовательно, изменение показателей анализа крови", — добавил он.
Инфаркт миокарда является наиболее частой причиной разрушения мышцы сердца. Особенно опасно его бессимптомное течение, из-за чего заболевание может оставаться недиагностированным на ранних стадиях.
Важность своевременного тестирования на тропонин подчеркивается тем, что при обнаружении повышенных показателей необходимо незамедлительно обратиться к врачу для консультации. Тесты на тропонин доступны для приобретения в аптеках, что делает их доступными для широкого круга лиц, заботящихся о своем здоровье.
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