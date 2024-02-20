Питание и почки: как избежать проблем с помощью правильного питания

Нефролог Елисеев рассказал о самых вредных для почек продуктах

2:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Проявление хронических заболеваний почек в значительной степени зависит от образа жизни индивида. По мнению врача-терапевта и специалиста по нефрологии Михаила Елисеева из клиники "СМ-Клиника", почки играют важную роль в системе фильтрации организма, поэтому их состояние сильно зависит от употребления потенциально вредных продуктов.

Фото: openverse.org by SEM is licensed under CC BY 4.0.

Первым в списке негативных факторов, по его мнению, является избыточное потребление соленых продуктов. Соли в больших количествах заставляют почки работать на износ, чтобы избавить организм от излишков натрия, что может привести к задержке жидкости и, как следствие, к отекам и повышенному давлению. Елисеев отмечает, что высокое содержание соли можно найти в соленьях, фастфуде и полуфабрикатах.

Еще одним вредным продуктом для почек является алкоголь. Мочевыделительная система вымывает из организма токсины, связанные с алкоголем, нагружая при этом почки. Особенно опасен ацетальдегид, продукт разложения этанола, который может повредить структуру почек, затрудняя их функционирование и способствуя развитию хронической почечной недостаточности.

Кроме того, избыточное потребление мяса может привести к проблемам с почками. Переваривание животных белков оказывает дополнительную нагрузку на почки и может способствовать образованию камней в почках из-за высокого содержания пуринов.

Молочные продукты, богатые кальцием, могут стать источником проблем, если употребляются в избытке, так как это увеличивает риск развития мочекаменной болезни.

Также врач обращает внимание на вред, который могут нанести организму излишки масел, богатых холестерином и жирами, что со временем может отразиться на работе сердечно-сосудистой системы и привести к патологии почек.

Касаясь фруктов, употребление в exсессе бананов и авокадо, содержащих много калия, также может быть вредным. Избыток калия, аналогично натрию, трудно выводится из организма и может вызвать проблемы с работой почек, мышечные спазмы и аритмию сердца.