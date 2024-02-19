Пейте жидкости, сколько хотите – врач разрешил: миф о ежедневной норме воды опровергнут

Один из самых живучих медицинских мифов гласит, что в сутки нужно выпить не менее двух литров жидкости. Это неправда, заверил главврач питерской частной скорой помощи Лев Авербах. На своей странице в запрещённой в РФ соцсети он подробно объяснил всё, что касается воды.
"Мифы о потреблении каких-то "необходимых" объёмов воды древние и не имеют под собой никаких научных обоснований. А в некоторых случаях вода может скорее навредить, чем помочь", — предупредил специалист.
Он привёл стандарты ВОЗ:
Это не нормы, а приблизительные рекомендации среднестатистическим людям с лёгкой физической активностью при умеренных температурах окружающей среды, подчеркнул доктор. В эти цифры входит также вода, содержащаяся в продуктах питания (с твёрдой пищей мы получаем до 20-25%).
Единственный критерий для решения о питье — жажда, заявил Авербах.
"Хотите пить — пейте", — разрешил он.
Медицина советует пить больше:
Не стоит много пить перед сном — не только из-за возможных частых пробуждений. Почки ночью работают медленнее, утром может быть опухшее лицо. Избегайте утолять жажду залпом во время тренировки — можете нарушить электролитный баланс. Попьёте потом не спеша.
И последнее. Действительно, потребление жидкости отражается на весе — это не миф. Но упаси вас бог избавляться от лишних килограммов мочегонными, заключил врач.
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