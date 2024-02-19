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Пейте жидкости, сколько хотите – врач разрешил: миф о ежедневной норме воды опровергнут

Доктор Авербах развеял миф о ежедневной норме в два литра воды

Здоровье » Здоровье и профилактика

Один из самых живучих медицинских мифов гласит, что в сутки нужно выпить не менее двух литров жидкости. Это неправда, заверил главврач питерской частной скорой помощи Лев Авербах. На своей странице в запрещённой в РФ соцсети он подробно объяснил всё, что касается воды.

Доктор Авербах развеял миф о ежедневной норме в два литра воды
Фото: Mos.ru is licensed under public domain

"Мифы о потреблении каких-то "необходимых" объёмов воды древние и не имеют под собой никаких научных обоснований. А в некоторых случаях вода может скорее навредить, чем помочь", — предупредил специалист.

Он привёл стандарты ВОЗ:

  • мужчинам — 3,5 литра;
  • женщинам — 2,5 литра.

Это не нормы, а приблизительные рекомендации среднестатистическим людям с лёгкой физической активностью при умеренных температурах окружающей среды, подчеркнул доктор. В эти цифры входит также вода, содержащаяся в продуктах питания (с твёрдой пищей мы получаем до 20-25%).

Единственный критерий для решения о питье — жажда, заявил Авербах.

"Хотите пить — пейте", — разрешил он.

Медицина советует пить больше:

  • занимаясь физическим трудом или спортом;
  • если жарко;
  • при температуре, рвоте или диарее;
  • при беременности или кормлении грудью.

Не стоит много пить перед сном — не только из-за возможных частых пробуждений. Почки ночью работают медленнее, утром может быть опухшее лицо. Избегайте утолять жажду залпом во время тренировки — можете нарушить электролитный баланс. Попьёте потом не спеша.

И последнее. Действительно, потребление жидкости отражается на весе — это не миф. Но упаси вас бог избавляться от лишних килограммов мочегонными, заключил врач.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Отоларинголог, гирудотерапевт
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